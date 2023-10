Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro Max: différences et lequel acheter

Comparaison complète des deux nouveaux porte-étendards de Moutain View et Cupertino: le Google Pixel 8 Pro et l’iPhone 15 Pro Max face à face.

Les Google Pixel 8 Pro et iPhone 15 Pro Max sont les derniers porte-étendards de Google et Apple.

Maintenant que Google a déjà lancé sur le marché sa nouvelle génération de porte-étendards pour 2023, composée des Pixel 8 et Pixel 8 Pro, et après avoir comparé le premier avec son prédécesseur, il est temps d’examiner les différences entre le Google Pixel 8 Pro et son grand rival dans le segment des smartphones haut de gamme, l’iPhone 15 Pro Max.

Découvrez ci-dessous toutes les différences entre le nouveau porte-étendard de Google, le Pixel 8 Pro, et le nouveau smartphone phare d’Apple, l’iPhone 15 Pro Max.

Comparaison des spécifications

Comparaison Google Pixel 8 Pro vs iPhone 15 Pro Max

Caractéristiques Google Pixel 8 Pro iPhone 15 Pro Max Dimensions 162,6 x 76,5 x 8,8 mm 159,9 x 76,7 x 8,3 mm Poids 213g 221g Écran Super Actua Display OLED LTPO de 6,7 pouces, Quad HD+, taux de rafraîchissement 1-120 Hz, luminosité jusqu’à 2400 nits (1600 nits HDR) Écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, 2.796 x 1.290 pixels, ProMotion 120 Hz, True Tone, HDR, Isla Dinámica Processeur Google Tensor G3

Puce de sécurité Titan M2 Apple A17 Pro RAM 12 Go LPDDR5X Non disponible Système d’exploitation Android 14

7 ans de mises à jour du système d’exploitation

7 ans de mises à jour de sécurité

7 ans de mises à jour des fonctionnalités Pixel iOS 17 Stockage 128/256/512 Go UFS 3.1 256/512 Go/1 To Caméras Triple caméra: 50 Mpx (principal) Octa-PD avec OIS;48 Mpx ultra grand angle avec autofocus Quad PD et mode macro;48 Mpx téléobjectif ƒ/2.8 avec zoom optique 5x et OIS (Super Res Zoom jusqu’à 30x);| Caméra frontale: 10,5 mégapixels avec autofocus PD Caméra quadruple: 48 Mpx (principal): 24 mm, ouverture ƒ/1,78, stabilisation optique d’image par déplacement du capteur de deuxième génération, 100 % Focus Pixels et compatibilité avec les photos en très haute résolution (24 et 48 Mpx); Ultra grand angle de 12 Mpx: 13 mm, ouverture ƒ/2,2 et champ de vision de 120° et 100 % Focus Pixels; Téléobjectif x2 de 12 Mpx (grâce au capteur Quad Pixel): 48 mm, ouverture ƒ/1,78, stabilisation optique d’image par déplacement du capteur de deuxième génération et 100 % Focus Pixels; Téléobjectif x5 de 12 Mpx: 120 mm, ouverture ƒ/2,8 Batterie 5050 mAh

Charge rapide jusqu’à 30 W

Charge sans fil Qi jusqu’à 23 W 4 852 mAh Autres Verre Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière

Protection IP68

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Déverrouillage facial

Bluetooth 5.3

Dual-SIM (nano-SIM + eSIM)

Wi-Fi 7

NFC

USB 3.2 Type-C (3.2)

UWB Résistant à l’eau selon IP68

Dual SIM (nano SIM + ESIM) (2x ESIM)

Nouveau bouton d’action

Reconnaissance faciale

Haut-parleur stéréo

SOS par satellite Prix de sortie À partir de 1099 euros À partir de 1469 euros

Design

En ce qui concerne le design, le Google Pixel 8 Pro est doté d’un châssis en aluminium recyclé et adopte une esthétique renouvelée avec des coins plus arrondis et un écran plus plat, supprimant ainsi la courbure que l’on trouvait sur les modèles précédents.

De plus, le Pixel 8 Pro dispose d’un dos aux tons brillants qui est protégé par un verre Gorilla Glass Victus de deuxième génération, tout comme l’avant, il est doté de la célèbre « Camera Bar » qui abrite les trois capteurs photo, un flash LED et le nouveau capteur de température et est disponible en trois couleurs différentes: noir (obsidienne), blanc (porcelaine) et bleu.

Quant à l’iPhone 15 Pro Max, il est fabriqué dans un boîtier en titane, un matériau plus léger et résistant que l’aluminium, que l’on retrouve dans son squelette interne. Le design de l’iPhone 15 Pro Max est très similaire à celui de son prédécesseur, avec un corps aux angles arrondis, une face avant presque sans bordures surmontée de l' »îlot dynamique » et un dos en verre avec un module de caméra quadruple qui dépasse du boîtier situé dans le coin supérieur gauche et le logo de la marque au centre, comme le veulent les canons.

L’iPhone 15 Pro Max est disponible en quatre nouvelles couleurs: titane naturel (beige), titane noir, titane bleu et titane blanc.

Écran

L’un des points forts des deux appareils est leur écran, car le Pixel 8 Pro est doté d’un nouveau panneau OLED appelé « Super Actua Display » de type LTPO, d’une taille de 6,7 pouces, d’une résolution Quad HD+, d’un taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz et d’une luminosité maximale de 2400 nits (1600 nits en mode HDR) et est protégé par un verre Corning Gorilla Glass Victus de deuxième génération.

Mais l’iPhone 15 Pro Max n’est pas en reste, car il est équipé d’un écran Super Retina XDR de 6,7 pouces avec une résolution de 2796 x 1290 pixels, un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et une luminosité maximale de 2000 nits qui prend en charge le HDR et dispose d’un revêtement oléophobe anti-traces.

Caméras

Évidemment, nous sommes en présence de deux smartphones avec les meilleures caméras du marché et la principale différence entre les deux est que le Pixel 8 Pro est doté de trois caméras arrière tandis que l’iPhone 15 Pro Max dispose de quatre capteurs photo, dont deux sont des téléobjectifs.

Ainsi, le Google Pixel 8 Pro est équipé d’un triple module de caméras arrière où le grand protagoniste est le capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP avec OIS, qui est bien soutenu par un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels avec autofocus Quad PD et mode macro et un capteur téléobjectif de 48 mégapixels, plus précisément le Samsung ISOCELL GM5, avec un zoom optique de 5x et un mode Super Res Zoom allant jusqu’à 30x. En ce qui concerne la caméra selfie, le Pixel 8 Pro est doté d’un capteur de 10,5 mégapixels avec autofocus PD.

De plus, il convient également de noter que les caméras du Google Pixel 8 Pro sont dotées d’un capteur ToF amélioré qui améliore la mise au point automatique et que ce smartphone intègre dans son module arrière des caméras un thermomètre capable de mesurer la température des objets et qui pourra bientôt mesurer la température corporelle.

Quant à l’iPhone 15 Pro Max, il est doté d’un quadruple module de caméras arrière composé d’un capteur principal de 48 MP d’une taille de 24 mm, d’une ouverture focale de ƒ/1,78, d’une stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur de deuxième génération et de la compatibilité avec les photos de très haute résolution (24 et 48 Mpx), d’un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels d’une taille de 13 mm, avec une ouverture focale de ƒ/2,2 et un champ de vision de 120°, d’un capteur téléobjectif x2 de 12 mégapixels (grâce au capteur Quad Pixel) de 48mm avec une ouverture focale de ƒ/1,78, d’une stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur de deuxième génération et de 100 % de Focus Pixels, et d’un capteur téléobjectif x5 de 12 mégapixels d’une taille de 120 mm et d’une ouverture focale de ƒ/2,8.

Batterie

Dans un domaine où, sur le papier, le Google Pixel 8 Pro est supérieur est l’autonomie, car le nouveau porte-étendard de Google est équipé d’une batterie de 5 050 mAh, soit 50 mAh de plus que le Pixel 7 Pro, tandis que l’iPhone 15 Pro Max est équipé d’une batterie de 4 852 mAh.

Le smartphone de Google se distingue également par des vitesses de charge supérieures, car le Pixel 8 Pro bénéficie de la charge rapide par câble de 30W et de la charge rapide sans fil de 25W, tandis que l’iPhone 15 Pro Max dispose d’une charge rapide par câble de 20W et d’une charge sans fil de 15W.

Logiciel

Dans ce domaine, Google a franchi le pas définitif pour dépasser Apple en termes de support, car le Pixel 8 Pro bénéficiera de 7 ans de mises à jour d’Android, 7 ans de mises à jour de sécurité et 7 ans de mises à jour des fonctionnalités Pixel, qui sont des fonctions exclusives des smartphones Google Pixel.

De plus, le Pixel 8 Pro est livré avec la version la plus récente du système d’exploitation de Google, Android 14, et l’iPhone 15 Pro Max fait de même en fonctionnant sous iOS 17.

Prix

Enfin, en ce qui concerne le prix des deux appareils, bien que le Google Pixel 8 Pro ait augmenté de 200 euros par rapport au Pixel 7 Pro, il reste moins cher que l’iPhone 15 Pro Max, bien qu’il convienne de noter que la version de base du Pixel 8 Pro dispose de 128 Go de mémoire et que l’iPhone 15 Pro Max commence déjà avec 256 Go de stockage interne.

Ainsi, le Google Pixel 8 Pro 128 Go est disponible à partir de 1 099 euros et l’iPhone 15 Pro Max 256 Go coûte 1 469 euros, une différence assez importante, car nous parlons de près de 400 euros de plus.

