Seulement 20 euros : l’un des derniers haut-parleurs avec Alexa baisse son prix

Vous n’avez pas besoin de dépenser trop pour commencer à créer une maison intelligente. Ouvrez les portes de votre maison à Alexa.

Détail de l’Amazon Echo Pop en violet.

L’un des derniers haut-parleurs intelligents présentés par Amazon baisse son prix de manière inattendue. Vous avez l’opportunité d’obtenir l’Echo Pop pour seulement 20 euros. Ce n’est pas rien, son prix habituel se situe autour de 55 euros… Alexa arrive dans votre maison pour la révolutionner complètement.

Mais ce n’est pas tout, car si vous êtes membre d’Amazon Prime, vous l’aurez chez vous rapidement et sans frais. Vous n’avez plus d’excuses, commencer à construire une maison intelligente est aussi simple que d’acheter cet Echo Pop. Nous vous racontons tout ce que vous pouvez faire avec l’enceinte des Américains.

Echo Pop

Alexa arrive pour transformer votre maison

Placez-le sur n’importe quel meuble, ce petit haut-parleur au design minimaliste sera superbe où qu’il se trouve. Vous aurez la possibilité de choisir parmi 4 couleurs : Anthracite, Blanc, Lavande et Vert Azur. Choisissez judicieusement, il deviendra un élément de décoration de plus dans votre maison.

La qualité sonore des écouteurs d’Amazon me surprend toujours, ils parviennent à sonner avec clarté et puissance malgré leur taille compacte. Il vous suffit de demander à Alexa de mettre une playlist de votre artiste préféré et de commencer à profiter. Il fonctionne avec Amazon Music, mais aussi avec Spotify et d’autres plateformes…

Alexa n’est pas seulement là pour répondre à des questions simples et vous informer sur la météo, vous pouvez en tirer beaucoup plus. Utilisez-la comme votre assistant personnel, organisez-vous ou demandez-lui de contrôler la musique de votre maison. De plus, si vous avez d’autres appareils intelligents chez vous, vous pourrez les coupler et les contrôler simplement avec votre voix. Construire un réseau d’appareils connectés est bien plus facile avec l’assistant des Américains.

Echo Pop

Ouvrez les portes de votre maison à Alexa, l’un des meilleurs assistants virtuels qui existent veut entrer pour la rénover complètement. Un monde de possibilités s’ouvre devant vous et honnêtement, pour seulement 20 euros, que demander de plus. Gardez à l’esprit qu’il s’agit d’une offre limitée, ne réfléchissez pas trop longtemps sinon elle pourrait disparaître.

