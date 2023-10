Bill Gates catégorique avec sa dernière prédiction : voici la mesure qui lui semble être une idiotie

La force de ses déclarations a marqué le mouvement écologiste.

Ainsi de sévère a été Bill Gates

Depuis plusieurs années, Bill Gates occupe les pages des journaux par ses célèbres déclarations. Aujourd’hui, il est considéré comme un homme de sciences et un véritable gourou, ses prédictions sur l’IA semblent logiques ainsi que sur les professions qui vont disparaître. Cependant, il mène également d’autres actions liées à la lutte contre le changement climatique. Dans ce cas, l’une des plus importantes est celle de réduire l’empreinte carbone.

Dans ce domaine, le génie et philanthrope estime qu’il y a une mesure en particulier qui ne sert absolument à rien, et qu’il considère comme une véritable idiotie non scientifique. Mais quelle est la raison pour laquelle il s’est montré si véhément?

La mesure à laquelle Bill Gates s’oppose catégoriquement

Lors d’une interview accordée au New York Times sur YouTube, nous avons pu voir la version la plus radicale de Bill Gates, dans laquelle il s’oppose de manière catégorique et radicale à une mesure que beaucoup de gens ne savent pas qu’elle est réellement contre-indiquée. Il s’agit d’une sorte de sommet climatique organisé par le journal, auquel de nombreux experts de l’innovation se rendent pour discuter de l’avenir de la planète. Ainsi, Gates a souhaité être clair sur la menace climatique qui pèse sur nous :

Il est clair que nous n’atteindrons pas des niveaux extrêmes. Les émissions atteindront leur pic puis commenceront à diminuer. Elles ne diminueront pas aussi rapidement que nous le souhaitons, donc la température continuera d’augmenter, et une fois que la température a augmenté, elle ne redescend pas rapidement, à moins qu’il ne soit entrepris une élimination massive du carbone.

Cette raison lui a permis de clarifier la situation dans laquelle nous nous trouvons et l’une des mesures qu’il aime le moins. Il estime qu’une des mesures à prendre concerne la façon dont les industries des pays en développement produisent leurs produits. Cependant, certaines personnes estiment que la clé devrait être la plantation d’arbres*, ce qu’il considère pratiquement inutile. Il est catégorique à ce sujet :

Planter des arbres n’a aucun sens.

Selon ses études, planter massivement des arbres, en particulier un milliard d’arbres, ne ferait baisser la température de la Terre que de 0,15 degrés, une quantité inutile compte tenu de la situation actuelle. De plus, c’est un processus long et fastidieux, car il leur faut des décennies pour atteindre leur apogée. Évidemment, la restauration de la couverture forestière de la planète a d’autres fonctions qui sont effectivement utiles, mais il est vrai que cela ne sert pas à prévenir le réchauffement climatique en particulier**.

Tout son argumentaire peut être résumé par l’une de ses dernières déclarations, à la fois curieuse et marquante, car il n’a pas l’habitude d’être aussi catégorique ou d’exprimer des messages aussi tranchants:

Sommes-nous des gens de science ou des idiots?

En résumé :

Bill Gates a assisté à une conférence sur le changement climatique pour parler de la façon dont nous pouvons sauver notre planète.

Il est très optimiste et soutient que les choses vont s’améliorer avec le temps.

Cependant, il estime qu’il faudra beaucoup de temps pour réduire la température de la planète.

La solution à cela, pour lui, n’est pas de planter des arbres, ce qu’il considère comme une idiotie.

Sa solution est de contrôler l’industrie pour qu’elle soit beaucoup moins polluante, en particulier dans les pays à revenu moyen.

