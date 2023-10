Google annonce une nouvelle version de son Assistant avec Bard intégré pour Android et iOS.

Le Assistant Google disposera de Bard, qui améliorera toutes ses fonctionnalités et changera la façon dont les utilisateurs interagissent avec leur appareil mobile.

La présentation des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro a été remplie de nouveautés. Le lancement de la Google Pixel Watch 2 et de la nouvelle version des Google Pixel Buds Pro ne sont que quelques-unes des surprises que Google a réservées pour cet événement. Les équipes de Mountain View ont également présenté des nouveautés logicielles, notamment leur Assistant avec Bard intégré.

Bard arrive sur l’assistant Google pour iOS et Android. Google prend au sérieux l’intégration de l’IA dans ses systèmes et applications. Assistant Google est l’un des éléments les plus utiles d’Android et, en se combinant avec Bard, il pourra augmenter ses fonctionnalités à un autre niveau. En réalité, c’est la prochaine étape logique de la part de Mountain View. Maintenant, il faudra attendre pour voir son utilité dans le monde réel.

L’assistant Google intègrera maintenant Bard

Gooogle a montré toutes les possibilités offertes par Bard sur son Assistant. Lorsque cette nouveauté a été annoncée lors de l’événement, Google a d’abord déclaré qu’il s’agit d’une combinaison de l’intelligence de Bard avec l’assistance personnalisée offerte par l’Assistant Google. De plus, en intégrant cela, Bard pourra accéder à Gmail, Google Drive et Docs depuis l’interface de l’Assistant.

Presque des possibilités infinies avec Bard sur l’Assistant Google. Parmi les exemples donnés par Google lors de sa présentation, il y a la possibilité de demander à l’Assistant de vous informer des courriels que vous avez reçus tout au long de la journée, le tout avec une simple commande vocale, sans avoir à écrire quoi que ce soit.

L’intégration de Bard sur l’Assistant Google peut changer la façon dont on utilise son appareil mobile. Ce que Google a dit est intéressant d’un point de vue technique, Bard est capable de raisonner jusqu’à un certain point et peut créer des textes à partir de zéro sans problème. En combinant ces fonctionnalités, le résultat est quelque chose de très puissant qui peut changer la façon dont on interagit avec son appareil.

Il n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Google déploiera cette fonctionnalité auprès d’un petit groupe d’utilisateurs d’Android et d’iOS. Une fois que le temps nécessaire aura passé et que les tests auront été effectués, la fonctionnalité arrivera sur les appareils.

