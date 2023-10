Ces écouteurs de jeu SteelSeries Arctis 9 bénéficient maintenant d’une réduction de 70 euros sur Amazon

Le prix de ces écouteurs de jeu sans fil est généralement d’environ 220 euros, mais ils bénéficient maintenant d’une réduction de 70 euros.

Ces écouteurs SteelSeries Arctis 9 bénéficient d’une réduction de 70 euros sur Amazon

Il est plus qu’évident que parmi toutes les offres d’Amazon, nous trouverons toujours quelque chose qui nous intéresse. Par exemple, si vous recherchez de nouveaux écouteurs sans fil, vous trouverez toujours plusieurs alternatives à des prix très intéressants grâce à leurs réductions, et si vous cherchez des casques conçus pour jouer aux jeux vidéo, nous pourrions avoir exactement ce dont vous avez besoin. Plus précisément, nous parlons d’écouteurs de la marque SteelSeries.

Les écouteurs de jeu sans fil dont nous parlons sont les SteelSeries Arctis 9, qui ont généralement un prix recommandé de 219,99 euros sur Amazon et sur leur site officiel, ainsi que dans d’autres stores comme PcComponentes, où ils sont également en promotion, bien que moins que sur Amazon. Quoi qu’il en soit, dans le store qui est au centre de cet article, nous pouvons voir que ces écouteurs ont, en plus d’une note globale de 4,3 étoiles, une réduction de 32%.

SteelSeries Arctis 9

Ces écouteurs de jeu SteelSeries Arctis 9 bénéficient d’une réduction de 32% sur Amazon

Par conséquent, si leur prix habituel est de 219,99 euros et qu’ils bénéficient maintenant d’une réduction de 32%, nous pouvons dire que la réduction dont ils bénéficient est de 70 euros, ce qui n’est pas mal du tout. Autrement dit, ces écouteurs de jeu sans fil SteelSeries Arctis 9 sont maintenant au prix de 149,99 euros sur Amazon grâce à l’offre que nous vous proposons dans cet article. De plus, n’oubliez pas que si vous êtes client Amazon Prime, vous bénéficierez de la livraison gratuite et rapide.

Ces SteelSeries Arctis 9 sont des écouteurs de jeu sans fil compatibles avec les PC et les consoles, en particulier ils peuvent être utilisés sur PS5 et PS4. De plus, ces casques circum-auriculaires, qui se distinguent par leur confort et leur légèreté, n’ont pas de câble, comme nous l’avons dit, et sont parmi les meilleurs de la marque, en plus d’avoir une autonomie de 20 heures d’utilisation sans fil ininterrompue grâce à leur grande batterie. En réalité, ils peuvent tenir autant d’heures avec une seule charge. D’autre part, il est mentionné que ceux-ci ont une connexion de 2,4 GHz avec une latence ultra-basse et Bluetooth pour les connecter à notre ordinateur et à nos consoles.

De plus, ces écouteurs sont également dotés de la technologie DTS Headphone: X v2.0 pour un son surround. Le son peut également être configuré à l’aide des commandes intégrées à ces casques, et cela peut être fait sans interrompre le jeu. Ce modèle est également équipé d’ un microphone bidirectionnel rétractable que vous pouvez désactiver et d’une suppression supérieure du bruit pour capter clairement la voix.

SteelSeries Arctis 9

En conclusion, rappelez-vous que vous pouvez obtenir ces écouteurs de jeu SteelSeries Arctis 9 au prix de 149,99 euros sur Amazon grâce à la grande offre que nous vous avons présentée dans cet article.

