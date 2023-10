Google Pixel 8 vs Google Pixel 7: tout ce qui a changé

Passons en revue les différences et similitudes les plus importantes entre les deux dernières générations de la famille Google Pixel.

Les Google Pixel 7 et Google Pixel 8 ont plus de différences qu’il n’y paraît à première vue

La nouvelle génération de smartphones de la série Google Pixel est désormais une réalité, car l’entreprise de Mountain View vient de présenter les nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, deux nouveaux porte-étendards qui comportent une série d’améliorations importantes par rapport à leurs prédécesseurs, les Pixel 7.

Pour cette raison, nous allons analyser ci-dessous toutes les similitudes et les différences entre les Google Pixel 7 et les Google Pixel 8.

Pixel 7 vs Pixel 8 : nouveau design, plus de puissance et d’autonomie

Google Pixel 7 et Pixel 8, comparaison Caractéristiques Google Pixel 7 Gooogle Pixel 8 Dimensions 155,64 x 73,16 x 8,7 mm 150,5 x 70,8 x 8,9 mm Écran Écran OLED de 6,32 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 1400 nits

Verre Gorilla Glass Victus Écran OLED Actua Display de 6,2 pouces

Full HD+

Taux de rafraîchissement de 60-120 Hz

Luminosité jusqu’à 2000 nits (1400 nits en HDR)

Verre Gorilla Glass Victus Processeur Google Tensor G2

Octa-core

5 nm

Coprocesseur de sécurité Titan M2 Google Tensor G3

Octa-core

4 nm

Coprocesseur de sécurité Titan M2 RAM 8 Go LPDDR5X 8 Go LPDDR5X Système d’exploitation Android 13

3 ans de mises à jour du système

5 ans de mises à jour de sécurité Android 14

7 ans de mises à jour du système

7 ans de mises à jour de sécurité

7 ans de mises à jour Pixel Feature Drop Stockage 128/256 Go 128/256 Go UFS 3.1 Caméras Arrière :

Capteur Samsung GN1 de 50 MP, OIS, f/1.85. 1/1.3″, OIS, autofocus

Ultra grand angle de 12 MP f/2.2, 106°, 1/2.9″

Avant :

10,8 MP f/2.2, 97°, 1/3.1″ Arrière :

Capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 Mpx Octa-PD avec OIS

Ultra grand angle de 48 Mpx

Avant :

10,5 mégapixels avec autofocus PD Batterie 4355 mAh

Charge rapide de 30 W USB-PD

Charge sans fil

Charge inversée sans fil 4575 mAh

Charge rapide de 27 W USB-PD

Charge sans fil Qi jusqu’à 18 W Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran

Déverrouillage facial

Protection IP68

Haut-parleurs stéréo Lecteur d’empreintes sous l’écran

Déverrouillage facial

Protection IP68

Haut-parleurs stéréo Connectivité Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6E

NFC

5G

nanoSIM + eSIM

USB Type C Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

NFC

Dual-SIM (nano-SIM + eSIM)

USB 3.2 Type-C (3.2) Prix de départ 649 euros 799 euros

En ce qui concerne le design, le Google Pixel 8 a une esthétique similaire à celle de son prédécesseur, car il continue de miser sur un dos fini mat avec la mythique « Camera Bar » qui a été introduite dans la série Pixel 6, mais il présente quelques changements que nous devons souligner. Le premier d’entre eux est que le Google Pixel 8 opte pour un écran plat et le deuxième est que le châssis a maintenant des coins plus arrondis.

En ce qui concerne ses dimensions, le Pixel 8 est un téléphone plus compact que son prédécesseur, ce qui plaira aux fans des petits téléphones, ce qui fait que l’écran réduit sa taille à 6,2 pouces. En ce qui concerne son écran, le Pixel 8 utilise un panneau OLED Actua Display qui augmente le taux de rafraîchissement et le niveau de luminosité par rapport au Pixel 7, car il dispose d’un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz et d’une luminosité maximale de 2 000 nits (1 400 nits en HDR).

Cependant, tout comme le Pixel 7, à la fois le devant et l’arrière du Pixel 8 sont protégés par un verre Gorilla Glass Victus.

Un autre des changements les plus importants se trouve dans le processeur, car le Google Pixel 8 intègre le nouveau Google Tensor G3, une puce octa-core qui dispose, tout comme dans le Pixel 7, du coprocesseur de sécurité Titan M2 et qui est soutenue par 8 Go de RAM de type LPDDR5X et par deux options de stockage interne de 128 et 256 Go de type UFS 3.1.

L’un des aspects dans lesquels le Pixel 8 s’est également amélioré par rapport à la génération précédente est son autonomie, car ce nouveau modèle est équipé d’une batterie de plus grande capacité que celle de son prédécesseur : 4 575 mAh contre 4 355 mAh pour le Google Pixel 7.

En ce qui concerne la photographie, la grande nouveauté est que le Pixel 8 intègre le nouveau capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 MP au lieu de l’ISOCELL GN1 de 50 mégapixels que nous avons vu dans le Pixel 7.

Mais, sans aucun doute, l’une des grandes nouveautés de la série Pixel 8 se trouve dans son support, car à la fois le Pixel 8 et le Pixel 8 Pro bénéficieront de 7 ans de mises à jour Android, de 7 ans de mises à jour de sécurité et de 7 ans de mises à jour Pixel Feature Drop.

Enfin, en ce qui concerne le prix, il y a aussi des changements, car alors que le Pixel 7 a été lancé sur le marché à 649 euros, le coût du Pixel 8 commence à 799 euros, ce qui représente une augmentation de prix de 150 euros.

Pixel 7 Pro vs Pixel 8 Pro : plus de puissance, d’autonomie et de meilleures caméras

Google Pixel 7 Pro et Pixel 8 Pro, comparaison Caractéristiques Google Pixel 7 Pro Gooogle Pixel 8 Pro Dimensions 162,9 x 76,55 x 8,9 mm 162,6 x 76,5 x 8,8 mm Écran pOLED LTPO de 6,7 pouces

Quad HD+ (3120 x 1440 pixels)

Taux de rafraîchissement de 10-120 Hz

Luminosité jusqu’à 1500 nits

Verre Gorilla Glass Victus Super Actua Display OLED LTPO de 6,7 pouces

Quad HD+

Taux de rafraîchissement de 1-120 Hz

Luminosité jusqu’à 2400 nits (1600 nits en HDR)

Verre Gorilla Glass Victus Processeur Google Tensor G2

Octa-core

5 nm

Coprocesseur de sécurité Titan M2 Google Tensor G3

Octa-core

4 nm

Coprocesseur de sécurité Titan M2 RAM 12 Go LPDDR5X 12 Go LPDDR5X Système d’exploitation Android 13

3 ans de mises à jour du système

5 ans de mises à jour de sécurité Android 14

7 ans de mises à jour du système

7 ans de mises à jour de sécurité

7 ans de mises à jour Pixel Feature Drop Stockage 128/256 Go 128/256/512 Go UFS 3.1 Caméras Arrière :

Capteur Samsung GN1 de 50 MP, OIS

Ultra grand angle de 12 MP f/2.2, 1/2.9″, autofocus 125 FOV

Téléobjectif de 48 mégapixels, zoom optique 4,8x, f/3.5, 1/2.55″, OIS, zoom Super Résolution 30x

Avant :

10,8 MP f/2.2, 97°, 1/3.1″ Arrière :

Capteur Samsung ISOCELL GN2 de 50 Mpx Octa-PD avec OIS

Ultra grand angle de 48 Mpx avec autofocus Quad PD et mode macro

Téléobjectif de 48 Mpx ƒ/2.8 avec zoom optique 5x et OIS (Super Res Zoom jusqu’à 30x)

Avant :

10,5 mégapixels avec autofocus PD Batterie 5 000 mAh

Charge rapide par câble jusqu’à 30 W (USB Power Delivery 3.0)

Charge rapide sans fil jusqu’à 23 W 5 050 mAh

Charge rapide par câble jusqu’à 30 W (USB Power Delivery 3.0)

Charge rapide sans fil jusqu’à 23 W Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleurs stéréo

Protection IP68 contre l’eau et la poussière Lecteur d’empreintes sous l’écran

Déverrouillage facial

Protection IP68

Haut-parleurs stéréo Connectivité Bluetooth 5.2

2G, 3G, 4G, 5G

NFC

WiFi 6E

nanoSIM + eSIM

USB 3.1 Type C Bluetooth 5.3

Wi-Fi 7

NFC

Dual-SIM (nano-SIM + eSIM)

USB 3.2 Type-C (3.2)

UWB Prix de départ 899 euros 1 099 euros

En ce qui concerne le Pixel 7 Pro, le Google Pixel 8 Pro dispose d’un écran de même taille et résolution, mais avec un meilleur taux de rafraîchissement, car il varie entre 1 et 120 hertz et avec un niveau de luminosité plus élevé qui atteint 2 000 nits et 1 400 nits en mode HDR, tout comme le Pixel 8.

De même que le modèle de base, le Pixel 8 Pro intègre le nouveau Google Tensor G3, un processeur plus puissant que l’ancien Tensor G2 qui est accompagné de 12 Go de mémoire RAM LPDDR5X et de trois variantes de mémoire interne de 128, 256 et 512 Go de type UFS 3.1.

Mais où l’on trouve le plus de changements par rapport à la génération précédente, c’est dans la section photographique, car le Pixel 8 Pro opte pour un triple module de caméras arrière où le grand protagoniste est le capteur Samsung ISOCELL GN2 avec 50 mégapixels de résolution et OIS (stabilisation optique de l’image). Cette caméra principale est bien soutenue par un capteur ultra grand angle de 48 mégapixels avec autofocus Quad PD et mode macro qui améliore le capteur de même type du Pixel 7 de 12 mégapixels et par un capteur téléobjectif de 48 mégapixels, plus précisément le Samsung ISOCELL GM5, avec un zoom optique 5x et un mode Super Res Zoom jusqu’à 30x qui est beaucoup plus lumineux que celui du Pixel 7 Pro.

De plus, les caméras du Google Pixel 8 Pro disposent d’un capteur ToF amélioré qui améliore la mise au point automatique et, de plus, à l’intérieur de la « Camera Bar » de ce terminal, il intègre un thermomètre qui est capable de mesurer la température des objets et qui pourra bientôt mesurer la température corporelle.

Tout comme son petit frère, le Pixel 8 Pro a également augmenté la capacité de sa batterie par rapport à son prédécesseur, car celle-ci passe de 5 000 mAh du Pixel 7 Pro à 5 050 mAh du Pixel 8 Pro. En ce qui concerne les vitesses de charge, elles sont les mêmes que celles du Pixel 7 Pro.

De même, le Google Pixel 8 Pro verra également son prix augmenter par rapport à la génération précédente, car la version de base de 128 Go coûtera 1 099 euros contre 899 euros pour le même modèle du Pixel 7 Pro, ce qui représente une différence de prix de 200 euros.

