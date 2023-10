Je pensais déjà être rapide, mais MIUI me surprend à nouveau: ce petit changement accélère encore plus mon Xiaomi

Nous avons publié il y a quelques jours seulement un article expliquant une méthode facile et simple pour rendre notre Xiaomi plus rapide. Cette méthode exploitait la configuration de MIUI 14 (et d’autres versions) pour accélérer les animations du système. Cela améliorait l’expérience de l’utilisateur en réduisant les attentes.

Mais nous avons eu une surprise sous la forme d’un commentaire de l’utilisateur ‘aidanciyo’ qui nous expose une autre méthode encore meilleure pour atteindre cet objectif. Une méthode qui nécessite d’accéder aux options de développement de notre téléphone pour désactiver directement ces animations du système. Nous vous expliquons le processus. Et merci beaucoup ‘aidanciyo’ pour l’astuce, elle nous a été très utile.

Désactiver les animations de MIUI pour booster notre Xiaomi

Comme nous l’avons dit, nous expliquons une procédure pour accélérer les animations du système. L’apparition des fenêtres, leur réduction vers leur icône, les transitions, etc. Mais en réalité, la méthode qui désactive ces animations est encore meilleure. Cela demande un peu plus de compétence, car nous devons passer par les options de développement du système d’exploitation. Mais ce n’est rien d’impossible à expliquer en quelques étapes simples.

Pour accéder aux options de développement de MIUI 12, MIUI 13 ou toute autre version, nous devons ouvrir les ‘Paramètres’ de notre téléphone. Une fois à l’intérieur, cliquez sur ‘À propos du téléphone’ pour accéder à la section contenant les informations sur notre Xiaomi, POCO ou toute autre marque de l’écosystème. Nous y sommes déjà ? Parfait, car nous avons presque terminé.

Dans la section ‘À propos du téléphone’, nous devons localiser ‘Version de MIUI’ et appuyer dessus plusieurs fois d’affilée. Nous verrons qu’une fenêtre contextuelle apparaît pour nous dire combien de fois nous devons appuyer pour activer le menu secret du système. Une fois que nous l’avons fait, nous recevrons un nouveau message nous disant que « les options de développement sont déjà activées ». Nous pouvons maintenant continuer avec le tutoriel pour accélérer notre téléphone.

Un bref rappel sur la façon d’activer les options de développement :

Ouvrez les ‘Paramètres’ de notre téléphone

Accédez à ‘À propos du téléphone’

Appuyez plusieurs fois sur ‘Version de MIUI’

Votre Xiaomi vous informera que les options sont activées

Revenons maintenant à la page principale des ‘Paramètres’ de notre Xiaomi et localisons ‘Paramètres supplémentaires’. Entrez dans cette section et faites défiler vers le bas jusqu’à trouver ‘Options de développement’, la nouvelle fonction secrète que nous avons activée dans MIUI. Il ne nous reste plus qu’à y entrer et à localiser le paramètre que nous recherchions, celui qui accélère encore plus les animations du système.

Nous recherchons trois réglages dans la section ‘Affichage’, nous pouvons donc faire glisser l’écran du doigt jusqu’à les trouver. Une fois que nous les avons devant nous, nous devons ajuster ces trois champs : ‘Niveau d’animation des fenêtres’, ‘Niveau d’animation des transitions’ et ‘Niveau de durée des animations’. Nous verrons que dans les trois cas, nous avons une échelle d’animation de 1x. Nous devons le changer en ‘Animations désactivées’, que nous trouvons en faisant défiler vers le bas.

Voilà, nous avons terminé. Les animations de transition ont disparu et notre Xiaomi sera plus rapide que jamais. Nous espérons que la méthode est expliquée de manière simple pour que personne n’ait de problème à la réaliser.

Et voici un récapitulatif de la deuxième partie :

Ouvrez les ‘Paramètres’ de votre Xiaomi

Accédez à ‘Paramètres supplémentaires’

Accédez à ‘Options de développement’

Localisez la section ‘Affichage’

Entrez dans ‘Niveau d’animation des fenêtres’ et réglez-le sur ‘Animations désactivées’.

Entrez dans ‘Niveau d’animation des transitions’ et réglez-le sur ‘Animations désactivées’.

Entrez dans ‘Niveau de durée des animations’ et réglez-le sur ‘Animations désactivées’.

