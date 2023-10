Tout sur les appareils photo des Google Pixel 8 et 8 Pro

Les caméras du Pixel 8 se distinguent par leur magnifique style lors de leur présentation.

Le Pixel 8 se démarque par ses superbes caméras

La présentation des Google Pixel 8 et Pixel Watch 2 nous a laissé un goût incroyable grâce à une quantité de nouveautés vraiment intéressantes. Ainsi, les Pixel 8 arrivent pour être à la pointe de la technologie, même si nous savions déjà tout grâce aux fuites des prix et des caractéristiques de ces dernières semaines. Quoi qu’il en soit, c’est toujours un téléphone qui attire beaucoup l’attention tant par son design que par ses caractéristiques. C’est pourquoi aujourd’hui, nous allons voir ce qu’il a à offrir en termes de caméra, l’un des principaux points forts des Pixel ces dernières années.

La grande nouvelle que représente l’arrivée de Google dans la téléphonie mobile est à saluer. Ses derniers téléphones sont de véritables bijoux qui apportent une grande fraîcheur aux gammes les plus haut de gamme du marché téléphonique. Cette année, cependant, les prix ont changé, mais c’est parce que les performances et les services offerts par la marque ont également augmenté : ajoutant jusqu’à 7 ans de support pour les mises à jour de sécurité et d’Android.

Voici les deux caméras du Google Pixel 8

Au prix abordable du Google Pixel 8, nous devons ajouter qu’il dispose de l’un des meilleurs ensembles de caméras de sa gamme. Il se passe de capteurs qui n’apporteront pas une réelle valeur ajoutée à nos photos et se concentre sur les deux capteurs les plus importants qu’un téléphone de sa gamme peut avoir. C’est-à-dire qu’il intègre un capteur principal de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx.

Il s’agit plus précisément des deux suivants :

Capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/1.68.

de 50 Mpx avec une ouverture de f/1.68. Capteur ultra grand-angle de 12 Mpx avec une ouverture de f/2.2.

Ainsi, on constate qu’il partage le capteur principal avec son grand frère, le Pixel 8 Pro. Il a de grandes chances de devenir l’un des téléphones les plus intéressants en termes de photographie. Il ne rivalisera pas avec le 8 Pro, qui dispose d’un téléobjectif et d’un ultra grand-angle d’une autre galaxie, mais il est vrai que son style contenu peut donner des résultats aussi positifs, voire supérieurs, à ceux des éditions précédentes.

En ce qui concerne la caméra frontale, aussi bien le Pixel 8 que le Pixel 8 Pro sont dotés d’un capteur de 10,5 MPX et d’une ouverture f/2.2 pour que nous puissions prendre les meilleurs selfies.

Les trois caméras de son grand frère : Pixel 8 Pro

Le nouveau Pixel 8 Pro dispose de trois caméras arrière, une de plus que son petit frère. À cet égard, les capteurs sont vraiment intéressants et optent pour la combinaison de plus en plus classique dans les gammes haut de gamme : capteur principal + ultra grand-angle + téléobjectif. Il semble que les marques aient finalement décidé de se passer du capteur macro dont le 7 Pro s’est déjà séparé par le passé. À cet égard, il est plus que probable que nous ayons entre les mains l’un des meilleurs dispositifs photo du marché.

Caméras arrière :

Capteur principal grand-angle de 50 Mpx avec une ouverture de f/1.68.

de 50 Mpx avec une ouverture de f/1.68. Capteur ultra grand-angle de 48 Mpx avec une ouverture de f/1.95.

de 48 Mpx avec une ouverture de f/1.95. Capteur téléobjectif avec zoom optique de 4,5x avec une ouverture de f/2.8.

Ainsi, on peut voir que ce qui brille le plus est ce que les meilleurs smartphones haut de gamme ont progressivement adopté à l’intérieur. Oui, nous parlons du téléobjectif qui semble être un véritable monstre comme il l’était déjà dans ses versions précédentes, mais il s’améliore encore car il dispose d’un zoom optique de 4,5x, ce qui offre une variété de possibilités que d’autres téléphones n’ont pas.

Cela peut être le point fort gagnant du nouveau Pixel 8 Pro, puisque son premier téléphone était déjà considéré comme l’un des appareils photo les plus performants du marché de loin.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :