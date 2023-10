Oubliez Xiaomi, ce milieu de gamme est excellent pour 200 euros : caméra de 100 MP, 5G et 256 Go de mémoire

Si vous recherchez un nouveau smartphone pour environ 200 euros, celui-ci a tout ce dont vous avez besoin et plus encore, y compris une grosse remise.

La triple caméra arrière de ce smartphone économique est dirigée par un incroyable capteur de 100 mégapixels.

Nous vous disons souvent qu’il y a une vie au-delà de Xiaomi, Samsung et realme, et que sortir de ces marques peut vous aider à trouver de vrais bijoux sous la forme de téléphones mobiles. C’est l’idée que nous voulons souligner en vous recommandant le HONOR 90 Lite, un smartphone de milieu de gamme qui devient une excellente affaire en passant de 299 à 214 euros sur Amazon dans le magnifique modèle de couleur verte.

Cette offre est importante pour deux grandes raisons : vous économisez 85 euros sur l’achat et vous obtenez un excellent téléphone pour un peu plus de 200 euros. Nous parlons d’un smartphone au design magnifique, avec un grand écran, avec une caméra impressionnante de 100 mégapixels et avec 256 Go de mémoire, en plus de la connectivité 5G. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez qu’à patienter quelques heures pour le recevoir et commencer à l’utiliser.

Nous avons analysé le marché pour voir s’il existe des stores où vous pouvez acheter le HONOR 90 Lite moins cher et non, ce n’est pas possible. Le smartphone descend à 245 euros chez MediaMarkt et à 249 euros dans la boutique HONOR, c’est-à-dire qu’il est beaucoup plus cher que sur Amazon. Si vous voulez renouveler votre téléphone pour un peu plus de 200 euros, c’est une opportunité que vous ne devez pas laisser passer.

Le HONOR 90 Lite est une excellente surprise pour un peu plus de 200 euros

Si nous analysons la fiche technique du HONOR 90 Lite, il est important de mentionner en premier lieu que son processeur est le MediaTek Dimensity 6020. Cela signifie que vous pouvez utiliser le téléphone pour les tâches les plus basiques, comme discuter sur WhatsApp, passer des heures sur les réseaux sociaux ou ouvrir Google Maps pour savoir comment vous rendre à un endroit. Attention, car même si vous pouvez l’acheter pour seulement 214 euros, ce HONOR 90 Lite s’en sort également bien lors de l’exécution de jeux, ce qui est un grand avantage.

Le terme en promotion dispose de 8 Go de RAM, de 256 Go de mémoire et de MagicOS 7.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation. Sa connectivité 5G est également essentielle, il pourrait bien être parmi les meilleurs smartphones pas cher avec 5G. Nous ne voulons pas passer outre le fait qu’il dispose de la technologie NFC, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser pour payer dans des établissements comme une carte bancaire.

Vous ferez un excellent choix avec le HONOR 90 Lite grâce à son écran IPS de 6,7 pouces, une résolution Full HD+ (2388 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. En pratique, l’écran offre des images de bonne qualité pour le prix de l’appareil, vous pourrez voir le contenu parfaitement. Si vous utilisez encore des écouteurs filaires, vous serez heureux de savoir que ce smartphone est équipé d’une prise jack 3,5 mm.

Le véritable joyau de la couronne de ce HONOR 90 Lite est la caméra arrière de 100 mégapixels, peu courante dans cette gamme de prix. Avec elle, vous pourrez prendre des photos de très bonne qualité, surtout dans des scènes bien éclairées, et des vidéos en Full HD. Dans le trou de l’écran, vous trouverez une caméra frontale de 16 mégapixels pour les selfies et la reconnaissance faciale.

➡️ Voir l’offre HONOR 90 Lite 5G

L’autonomie n’est pas du tout un problème sur ce téléphone, peu importe votre utilisation intensive. Le smartphone HONOR est équipé d’une batterie de 4 500 mAh qui tient facilement toute la journée. Vous pourrez profiter de la puissance d’une charge rapide de 35 W pour le recharger, il atteint 100% en un peu plus d’une heure.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Il y a d’autres détails très intéressants sur ce smartphone, comme un capteur d’empreintes digitales sur le côté et un design particulièrement élégant dans l’une des 3 couleurs disponibles (vert, blanc et noir). Toutes ces raisons font du HONOR 90 Lite un achat exquis si vous avez un budget d’environ 200 euros. Rappelez-vous qu’il peut être à vous pour seulement 214 euros sur Amazon.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent être d’intérêt pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette annonce, Netcost-security.fr perçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :