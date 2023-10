Si vous activez cette option cachée, votre téléphone Xiaomi recevra les mises à jour MIUI plus tôt que d’habitude

Avant, pour mettre à jour un téléphone portable, il fallait l’emmener en store. Avec la démocratisation de l’accès à Internet et des points Wi-Fi, nous avons commencé à avoir des téléphones portables capables de se connecter en ligne et de se mettre à jour sans avoir à les emmener à un service technique. Et de nos jours, les mises à jour OTA (Over the Air) sont monnaie courante, et recevoir une mise à jour est quelque chose de déjà assimilé.

Mais cela ne vous est-il pas arrivé de lire que tel ou tel patch est disponible pour MIUI, pour Android, et que cela n’apparaît pas sur votre téléphone ? Ou cela met-il beaucoup de temps à arriver ? Eh bien, regardez le réglage un peu caché que MIUI possède et qui, une fois activé, accélérera l’arrivée des mises à jour sur votre smartphone plus tôt que chez les autres.

Accélérer les mises à jour sur MIUI

Passant de 100 utilisateurs lors de ses débuts à 600 millions d’utilisateurs actifs par mois aujourd’hui, la surcouche MIUI est née avec Android 2.2 Froyo et perdure avec Android 13 treize ans plus tard. Et comme toute surcouche basée sur le système d’exploitation Android, elle cache littéralement des centaines d’options.

Faites ceci :

Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone, soit en faisant glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le tiroir des applications – l’icône Paramètres est généralement la première qui apparaît – soit en le faisant glisser vers le bas sur le côté droit pour faire apparaître le menu des outils – l’icône Paramètres apparaît en haut à droite. Cliquez simplement sur la première option, A propos du téléphone Une fois à l’intérieur, cliquez sur la version numérique de MIUI Voyez-vous les trois points verticaux en haut à droite ? Cliquez dessus et entrez dans Paramètres de mise à jour Faites défiler jusqu’à trouver l’option Recevoir les mises à jour plus tôt. Activez-la et vous recevrez les mises à jour « avant les autres personnes ».

Avec cette fonctionnalité, Xiaomi inclura votre smartphone dans la liste de ceux qui recevront en premier les versions stables de MIUI. Cela signifie que vous pourrez recevoir la version globale de MIUI 15 quelques jours avant les autres utilisateurs européens. Mais cela signifie également que vous serez en première ligne en ce qui concerne les bugs à chaque lancement de MIUI.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :