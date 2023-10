Maintenant ou jamais : l’iPhone 14 Pro a un prix incroyable sur Amazon avec cette offre impressionnante

L’iPhone 14 Pro a l’un des prix les plus bas de l’histoire grâce à cette offre d’Amazon.

L’iPhone 14 Pro pourrait être à toi pour beaucoup moins

Bien qu’il soit sorti l’année dernière, l’iPhone 14 Pro reste un iPhone spectaculaire. Avec un design élégant et compact et les dernières technologies d’Apple, il est un smartphone très intéressant. Un iPhone qui pourrait être à toi avec une grande remise qui le laisse à seulement 1016 euros. Une différence considérable si on la compare aux 1319 euros auxquels il était vendu par Apple avant l’arrivée de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Pro.

Un iPhone 14 Pro de 128 Go de stockage en couleur violet foncé et reconditionné, mais tu sais qu’il ne se passe absolument rien parce que c’est un appareil de ces caractéristiques. Il reste un iPhone comme neuf, mais avec une grande remise qui le laisse à 1016 euros. Il n’a jamais été aussi pas cher.

C’est le meilleur moment pour acheter l’iPhone 14 Pro

Alors que les iPhone 15 Pro viennent de sortir sur le marché, il n’y a pas beaucoup de différences entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 15 Pro. Quelques différences dans le système photographique, le processeur et le port, mais pour le reste, ils partagent beaucoup de leurs spécifications. Cela signifie que tu auras un iPhone compétent, mais avec un prix réduit.

L’iPhone 14 Pro a un écran Retina XDR OLED de 6,1 pouces avec le Dynamic Island, qui est franchement un plaisir à utiliser, quelles que soient les conditions d’éclairage. De plus, il dispose d’autres caractéristiques notables telles que son taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz ou son écran toujours allumé. Celui-ci est efficace et ne consommera pas trop de batterie, car il s’éteindra automatiquement dans certains cas.

Cet appareil se distingue également par son processeur, le A16 Bionic d’Apple. Cette puce puissante rendra tout rapide, rien ne se bloquera et te garantira de nombreuses années de mises à jour vers la dernière version du système d’exploitation telles que iOS 17 avec ses widgets interactifs, NameDrop et autres fonctionnalités.

L’iPhone 14 Pro, d’autre part, est incroyablement bon en photographie. Il dispose d’un triple appareil photo arrière avec une lentille principale de 48 Mp, un téléobjectif très compétent de 2x, ainsi qu’un ultra grand-angle qui dispose également de 12 mégapixels. De plus, avec l’iPhone 14 Pro, tu peux prendre des photos d’objets, de plantes et de tout ce que tu veux de près grâce au mode macro.

D’autres petites caractéristiques qui rendent ce dispositif remarquable sont le double SIM, la reconnaissance faciale Face ID, la résistance à l’eau IP68 pendant 30 minutes à 6 mètres, MagSafe, la protection Ceramic Shield contre les chocs et les chutes, ainsi que sa batterie de 3200 mAh. Donc, comme tu peux le voir, tu aura un excellent iPhone pour beaucoup moins cher : un iPhone 14 Pro de 128 Go de stockage pour seulement 1016 euros.

