Une femme reste piégée sous un robotaxi après avoir été renversée par un conducteur

Une femme a été victime d’un double accident impliquant à la fois un conducteur humain et une voiture autonome de Cruise.

Le double accident subi par une femme à San Francisco impliquant à la fois un conducteur humain et une voiture autonome de Cruise ravive le débat sur les voitures intelligentes

L’accident impliquant une femme et un robotaxi fait actuellement les gros titres. L’incident s’est produit à San Francisco et a choqué la société car il soulève le débat sur la capacité des voitures autonomes à naviguer dans les villes. La situation n’est pas encore claire car de nombreuses parties sont impliquées : le robotaxi de Cruise, la femme victime d’un double accident et un chauffeur irresponsable qui a fui les lieux.

Les robotaxis n’ont pas besoin d’un conducteur humain, mais ils s’appuient sur des capteurs, des caméras, des cartes et des algorithmes pour naviguer dans les rues et éviter les obstacles. Les robotaxis promettent de réduire le trafic, la pollution, les accidents et le coût de la mobilité urbaine. Bien que leur concept soit essentiellement positif, ils n’ont pas encore été perfectionnés pour tenir réellement toutes leurs promesses sur le plan théorique, comme en témoigne l’incident survenu à San Francisco.

Le double accident d’une femme soulève toutes les alarmes concernant les robotaxis

La police de San Francisco a publié un communiqué pour clarifier la situation. Tout d’abord, la femme a été victime d’un accident de la part d’un conducteur humain qui a fui les lieux. Le choc de ce véhicule a projeté la femme en direction du robotaxi de Cruise. Selon les commentaires de l’entreprise, ce véhicule a freiné pour tenter d’éviter l’accident, mais étant donné la faible distance, il n’a pas pu désactiver la direction et a malheureusement renversé la femme pour la deuxième fois.

La femme est restée coincée sous le robotaxi de Cruise jusqu’à l’arrivée des services d’urgence, des pompiers et de la police. Les pompiers ont dû utiliser des élévateurs pour libérer la femme de sous le véhicule autonome, qui s’était arrêté juste après cet accident, piégeant la jambe de la femme contre le bitume.

(1/3) At approximately 9:30 pm on October 2, a human-driven vehicle struck a pedestrian while traveling in the lane immediately to the left of a Cruise AV. The initial impact was severe and launched the pedestrian directly in front of the AV. — cruise (@Cruise) October 3, 2023

Le conducteur du premier véhicule a profité de la situation pour s’enfuir sans offrir aucune aide, et ce sont les personnes proches de l’accident qui ont dû appeler la police et les différents services de secours. Cruise a permis à NBC News de visionner les vidéos enregistrées par le véhicule autonome dans le but de fournir une explication sur ce qui s’est passé.

La situation est complexe et il y a trop de personnes impliquées, l’enquête se poursuit actuellement. La femme est hospitalisée car elle a subi des blessures assez graves. Cruise a proposé sa collaboration pour élucider l’incident, mais la plupart des habitants de San Francisco critiquent l’entreprise qui n’est pas bien perçue en raison des nombreux accidents impliquant leur flotte de robotaxis, bien que aucun n’ait été mortel.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :