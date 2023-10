Une des smart TV les plus brutales de Samsung bénéficie d’une réduction de 550 euros

Samsung offre une expérience de haut niveau à ceux qui ne veulent pas dépenser trop. Cette télévision est géniale.

L’avant d’une télévision Samsung QLED de 2023.

Samsung est une experte dans le monde des écrans, comme en témoignent des smartphones aussi spectaculaires que le Samsung Galaxy S23 Ultra. Ses panneaux sont d’une qualité exceptionnelle et offrent des couleurs incroyablement vives qui captivent tout le monde. Par conséquent, comme vous pouvez l’imaginer, ils ne sont pas mauvais du tout pour fabriquer des téléviseurs.

Grâce à une offre d’Amazon, vous pouvez obtenir la Samsung TV QLED 4K de 55 pouces avec une alléchante réduction de 550 euros. Vous avez la possibilité de vivre une expérience cinématographique dans votre salon, ainsi que de la recevoir rapidement et sans frais de livraison. Pour ce dernier point, il vous suffit d’être membre d’Amazon Prime.

Notre protagoniste bénéficie également d’une réduction sur la boutique officielle Samsung, bien que sa réduction de 500 euros soit moins attrayante. Dans tous les cas, il n’y a aucune excuse pour acquérir une télévision intelligente de qualité et commencer à profiter des meilleures applications de séries et de films.

Samsung TV QLED 4K 55″

Tout ce que vous obtenez avec la smart TV de Samsung

À l’avant surprenant de cette TV réside un superbe écran OLED de 55 pouces. Non seulement il vous surprendra par sa vivacité, mais il vous permettra également d’apprécier le moindre détail grâce à sa résolution 4K et à la technologie Quantum HDR. Vos films préférés seront plus beaux que jamais.

Mais il y a plus encore, car cette QLED est équipée de la technologie Motion Xcelerator Turbo+. À quoi sert-elle ? Si vous êtes un joueur, elle veillera à ce que vos parties soient beaucoup plus rapides et fluides. D’autre part, le processeur QLED 4K travaillera pour que l’image et le son soient reproduits au niveau maximal à tout moment.

Nous parlons bien d’une smart TV, un téléviseur qui prend vie grâce au système d’exploitation créé par Samsung elle-même. Vous trouverez une interface facile à utiliser et fluide, vous n’aurez pas de problèmes pour télécharger vos applications préférées et commencer un bon marathon. Avec Tizen, vous ne manquerez rien.

Samsung TV QLED 4K 55″

Vous l’avez vu de vos propres yeux, vous avez la possibilité de créer une véritable salle de cinéma dans votre salon et d’économiser beaucoup d’argent. La smart TV de Samsung répond à tous les critères et offre une expérience de haut niveau à ceux qui ne veulent pas dépenser trop.

