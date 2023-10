Google présente les Google Pixel 8 et Pixel Watch 2 : nouveautés en direct de l’événement Made by Google 2023

Vous pouvez suivre ici minute par minute toute l’actualité de l’événement Made by Google 2023 : Pixel 8, Pixel Watch 2 et plus encore.

L’événement de présentation de Google Pixel 8 et Pixel Watch 2 commence à 16h00, heure espagnole

« Techtober » ne fait que commencer. Le mois avec le plus grand nombre de innovations technologiques de l’année nous accueille avec l’un des événements les plus attendus par les fans de la technologie. L’événement Made by Google 2023 a lieu aujourd’hui, et nous assisterons à la présentation officielle des nouveaux smartphones de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro; ainsi qu’à l’arrivée de la deuxième génération de la montre connectée de la société avec Wear OS, la Google Pixel Watch 2.

Mais les nouveautés ne s’arrêtent pas là. Il est prévu que la société lance également la version définitive d’Android 14 lors de son événement qui se tient ce mercredi 4 octobre à 16h00 heure française, que vous pourrez suivre en direct ici, avec nous.

Suivez l’événement de présentation des Pixel 8 et Pixel Watch 2 en direct

Celui d’aujourd’hui promet d’être l’un des événements avec le plus grand nombre de nouveautés présentées par la société au cours des derniers mois. Nous attendons de voir les nouveaux Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro, une paire de smartphones haut de gamme qui introduira un design renouvelé, des caméras améliorées et un nouveau processeur Tensor G3 plus puissant et plus efficace.

Quant à la Pixel Watch 2, elle offrira un design très similaire à son prédécesseur, mais dans ce cas, elle sera construite en aluminium pour être plus légère. On attend également des améliorations dans le domaine des soins de santé.

Enfin, on a appris que Google prévoit de lancer les écouteurs Pixel Buds Pro dans deux nouvelles couleurs : bleu et blanc. De plus, ils mettraient à jour leur logiciel pour ajouter une série de nouveautés qui les rendront plus intelligents.

Toutes ces nouveautés seront annoncées ce mercredi à partir de 16h00 heure française, et vous pourrez les découvrir avec nous ici même.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :