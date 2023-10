Une montre ultra-résistante pour votre poignet à 90 euros de moins: 2 écrans, Wear OS et une énorme batterie

Il s’agit d’une des meilleures montres intelligentes du marché, et vous pouvez l’obtenir pour 90 euros pendant une durée limitée.

C’est ainsi que Spotify apparaît sur cette montre TicWatch qui bénéficie maintenant d’une réduction de 90 euros.

Le TicWatch Pro 3 Ultra GPS est l’une des meilleures montres intelligentes que vous pouvez acheter actuellement, il n’y a aucun doute là-dessus. Elle possède un design ultrarésistant, 2 écrans différents, une énorme batterie et fonctionne avec Wear OS comme logiciel, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des applications comme Spotify et Google Maps. Si vous voulez une montre haut de gamme pour peu d’argent, vous êtes chanceux, car cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS est disponible à partir de 209,99 euros sur Amazon.

Cette montre intelligente surpuissante a un prix de vente recommandé de 299,99 euros, vous économisez donc 90 euros si vous l’achetez sur Amazon. Sans aucun doute, c’est un excellent achat pour 200 euros, car il vous offre une expérience complète depuis votre poignet. Si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous n’aurez pas à payer les frais de livraison et vous recevrez la TicWatch Pro 3 Ultra GPS chez vous en quelques jours seulement.

Il faut prendre en compte que cette même montre intelligente a un prix de 227 euros chez MediaMarkt et de 258 euros chez PcComponentes, elle est donc beaucoup plus chère sur Amazon. Sur Netcost-security.fr, nous avons pu analyser cette TicWatch Pro 3 Ultra GPS et nous la connaissons très bien, c’est pourquoi nous allons vous expliquer en détail pourquoi son achat vaut vraiment la peine.

Pourquoi l’achat de la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est excellent

La première raison pour laquelle vous ferez le bon choix en achetant la TicWatch Pro 3 Ultra GPS est son design. La montre a un corps ultrarésistant prêt à résister à l’humidité, aux fortes températures et même aux rayons X. Vous pourrez donc la porter à votre poignet toute la journée, même lors de vos aventures les plus extrêmes. Elle est également équipée d’un bracelet en fluoroélastomère qui nous a surpris par sa grande qualité, il est plus résistant que la normale.

Si vous ne connaissez pas encore les montres de la marque TicWatch, vous serez surpris d’apprendre qu’elles ont 2 écrans différents. D’un côté, il y a le panneau AMOLED de 1,4 pouces avec une résolution de 454 x 454 pixels, qui affiche des couleurs vives et de grande qualité. De l’autre côté, il y a le panneau FSTN, qui affiche des images en noir et blanc et dont l’objectif principal est de réduire la consommation d’énergie. Il affiche donc uniquement les données essentielles telles que l’heure ou les pas effectués.

Le TicWatch Pro 3 Ultra GPS ne manque pas de puissance, car il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Plus important encore, il fonctionne avec Wear OS comme système d’exploitation, ce qui signifie que vous pouvez accéder à Google Play Store pour télécharger des applications comme Google Maps, Google Assistant et Spotify. Vous pouvez également utiliser Google Wallet, c’est-à-dire utiliser la montre intelligente pour payer vos achats.

La connexion entre la montre connectée et votre téléphone portable vous offre également d’autres fonctionnalités utiles, comme les appels Bluetooth et la réception de notifications. De plus, le design ultrarésistant fait du TicWatch Pro 3 Ultra GPS un excellent appareil pour surveiller votre activité physique. Il dispose de nombreux modes sportifs différents et, bien sûr, d’une précision GPS élevée.

Pendant que vous la portez à votre poignet, la montre intelligente prend également soin de votre santé avec des outils tels que le capteur de fréquence cardiaque et la surveillance de l’oxygène dans le sang. Vous pourrez utiliser toutes ces fonctions au maximum pendant environ 3 jours consécutifs, avec une autonomie plus longue si vous êtes moins exigeant. De plus, si vous activez l’écran FSTN, la batterie peut tenir jusqu’à 45 jours avec une seule charge.

En résumé, la TicWatch Pro 3 Ultra GPS vous offre une expérience haut de gamme au quotidien, avec laquelle vous pourrez effectuer de nombreuses tâches. Pour nous, c’est une montre intelligente remarquable, c’est pourquoi nous vous recommandons de l’acheter maintenant qu’elle est disponible à partir de 209,99 euros sur Amazon.

