Google Home se renouvellera avec l’aide de l’IA pour améliorer les routines

Google Home intégrera l’IA pour aider les utilisateurs à créer des routines avancées et personnalisées.

Les routines avancées et personnalisées seront désormais beaucoup plus faciles à obtenir grâce à l’intégration de l’IA dans Google Home

L’IA arrive sur Google Home. L’application de gestion domotique de Google intègrera l’intelligence artificielle pour améliorer son fonctionnement. Cette nouveauté vise à améliorer les routines et permettre d’en faire beaucoup plus. Il n’est pas surprenant que Google ait décidé de parier sur cette intégration dans Google Home, en réalité, l’arrivée de l’éditeur de scripts a constitué un changement substantiel pour exploiter pleinement le potentiel de l’application.

L’éditeur de script n’est pas destiné à tous les utilisateurs. Non, ce n’est pas compliqué. Mais il est vrai qu’il a une courbe d’apprentissage qui peut représenter un défi pour certaines personnes. Google veut éliminer cette barrière avec l’IA, en en faisant l’outil parfait pour que n’importe qui puisse établir des routines avancées sans se casser la tête à établir ces connexions.

L’IA arrivera sur Google Home pour rendre la création de routines plus facile

L’annonce faite par Google sur son blog officiel montre tout le potentiel de l’IA sur Google Home. En réalité, une série d’exemples de création de routines est présentée dans l’application. Bien sûr, on peut également voir comment fonctionne le système de création de différentes routines de manière beaucoup plus professionnelle qu’en utilisant simplement l’application Google Home. L’intégration de Google Home avec l’IA sera appelée Help Me Script.

La façon dont cela fonctionnera est simple. Les utilisateurs pourront décrire la situation qu’ils souhaitent automatiser et l’outil se chargera d’écrire un script qui réalisera cela. Il suffira simplement de décrire la situation et le script sera créé automatiquement. De plus, Google a annoncé que cette fonctionnalité s’améliorera constamment avec l’utilisation. Autrement dit, elle s’adaptera à la manière dont les utilisateurs utilisent cette fonctionnalité.

