Nintendo confirme la fermeture des services en ligne de la 3DS et de la Wii U en 2024.

La fermeture des fonctionnalités en ligne des deux consoles de la grande N aura lieu en avril 2024, bien qu’une date exacte n’ait pas été confirmée.

Nintendo fermera les fonctionnalités en ligne de la 3DS et de la Wii U en avril 2024

Cette nouvelle ne nous surprend pas outre mesure, car c’était une question de temps. Nintendo a déjà confirmé que les fonctionnalités en ligne de la Nintendo 3DS et de la Wii U ont une date d’expiration qui sera l’année prochaine. Comme nous l’avons mentionné, cette situation était plus que prévisible depuis la fermeture des versions respectives de l’eShop des deux consoles mentionnées, ce qui s’est produit en mars de cette année, nous avons donc eu quelques mois pour nous y préparer. Avec cette fermeture, les joueurs ne pourront plus acheter de jeux ni télécharger quoi que ce soit qu’ils n’ont pas déjà acquis, et bientôt ils ne pourront plus non plus utiliser le mode en ligne de la 3DS et de la Wii U.

Bien qu’une date précise n’ait pas été donnée pour la fermeture des fonctionnalités en ligne de la 3DS et de la Wii U, il a été confirmé, dans un message sur le site officiel de Nintendo, que cela se produira en avril 2024. De plus, ils ont également affirmé que la date et l’heure exactes seront révélées dans les prochaines semaines concernant la fermeture en ligne des deux consoles de la grande N mises en avant dans ce message.

En avril 2024, il sera temps de dire au revoir à la connexion en ligne de la Nintendo 3DS et de la Wii U

A principios de abril de 2024, el juego en línea y otras funciones que requieran la comunicación en línea dejarán de estar disponibles para los programas de Nintendo 3DS y Wii U. Gracias por vuestro continuo apoyo a nuestros productos. Más información: https://t.co/ttdYdtP45H — Nintendo España (@NintendoES) Octobre 4, 2023

Pour le moment, ce que nous savons avec certitude, c’est que la Nintendo 3DS et la Wii U n’auront plus de fonctionnalités en ligne à partir d’avril 2024, il n’y aura donc plus de jeu en ligne, de modes coopératifs, de classements en ligne ni de distribution de données. « Début avril 2024, le jeu en ligne et les autres fonctionnalités nécessitant une communication en ligne cesseront d’être disponibles pour les jeux Nintendo 3DS et Wii U (New Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS XL, New Nintendo 2DS XL, Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo 2DS, Wii U Deluxe et Wii U originale) », indique le communiqué officiel.

Il convient de mentionner que cette fermeture affectera les jeux exclusifs de Nintendo disponibles sur les deux consoles, mais elle aura également un impact sur les titres multiplateformes, évidemment. La société a profité de cette annonce pour s’excuser et remercier tous les joueurs pour toutes les années où ils ont pu profiter de toutes les fonctionnalités en ligne et des jeux sur la Wii U et la 3DS. Cependant, il convient également de clarifier certains aspects que beaucoup d’entre vous se posent peut-être maintenant. Par exemple, les utilisateurs pourront continuer à télécharger leurs jeux ou leurs données de jeux déjà achetés, mais cela ne sera apparemment pas autorisé indéfiniment.

De plus, après la fermeture annoncée en avril 2024, il restera un système en ligne qui survivra, à savoir la Banque Pokémon, mais celle-ci semble également destinée à disparaître à l’avenir; et tous les jeux que vous possédez déjà sur les consoles mentionnées, la Nintendo 3DS et la Wii U, continueront d’être dotés de tous les modes qui ne nécessitent pas de connexion en ligne, totalement disponibles.



