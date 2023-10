WhatsApp prépare une nouveauté qui révolutionnera complètement vos messages

WhatsApp vous permettra de formater votre texte avec de nouvelles options, y compris des blocs de code, des citations et des listes.

Le logo de WhatsApp, l’application de messagerie la plus utilisée dans le monde entier.

WhatsApp ne cesse de nous surprendre avec de nouvelles fonctionnalités dans son application de messagerie. Après avoir ajouté l’option de copier des liens vers des publications spécifiques dans les canaux, et d’avoir ajouté l’option d’épingler des messages dans les discussions, la société prépare maintenant une nouveauté qui peut totalement changer l’expérience lors de la rédaction et de l’envoi de messages.

Nous parlons de nouvelles fonctionnalités qui permettent de formater le texte et qui vont au-delà des options typiques de mise en gras et en italique.

De nouvelles options de formatage de texte sont en route vers WhatsApp

L’équipe de WABetaInfo a découvert cette nouveauté, qui est encore en développement à ce jour, mais qui a déjà pu être activée dans la dernière version bêta de l’application pour Android.

Une fois activée, il a été possible de constater que WhatsApp permet désormais d’écrire du texte avec de nouvelles options de formatage, offrant la possibilité d’insérer des blocs de code, des citations et des listes, numérotées ou non. L’image ci-dessous montre comment cette fonctionnalité fonctionnera :

Voici les nouvelles options de formatage de texte découvertes dans WhatsApp, mais il n’est pas exclu que WhatsApp explore la possibilité d’ajouter encore plus d’outils du même style. De plus, il est connu depuis un certain temps que la société travaille à l’implémentation d’une fonction similaire sur WhatsApp Web.

Quoi qu’il en soit, aucune des nouvelles options n’est actuellement disponible pour les utilisateurs dans l’une de ses versions disponibles sur Android, ni sur iOS. Il faudra attendre que WhatsApp termine le processus de développement et procède à son déploiement dans l’application avant de pouvoir utiliser ces options.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :