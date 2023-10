Nouvelles Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE : deux tablettes économiques avec des caractéristiques haut de gamme

Voici tout ce que vous devez savoir sur les Samsung Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9+ FE, les deux nouveaux tablettes abordables de la firme coréenne.

Les nouvelles Samsung Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9+ FE sont disponibles en quatre couleurs différentes

Aujourd’hui est une journée intense en termes de présentations, car le même jour où Google va annoncer ses nouveaux flagships, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, dans quelques heures, Samsung a organisé un événement de lancement de ses nouveaux appareils de la série Galaxy FE, au cours duquel, en plus de présenter le Samsung Galaxy S23 FE et les Galaxy Buds FE, a également annoncé ses deux nouvelles tablettes abordables haut de gamme, les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9+ FE.

Ensuite, nous vous raconterons tout ce que vous devez savoir sur les nouvelles tablettes économiques premium de Samsung, les Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9+ FE, qui se distinguent par leurs grands écrans fluides, leur autonomie suffisante et leur qualité sonore.

Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE, fiche technique

Samsung Galaxy Tab S9 FE et Tab S9+ FE Caractéristiques Samsung Galaxy Tab S9 FE Samsung Galaxy Tab S9+ FE Dimensions 165,8 x 254,3 x 6,5 mm

523 g 185,4 x 285,4 x 6,5 mm

627 grammes Écran Écran LCD de 10,9 pouces

Taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz Écran LCD de 10,9 pouces

Taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz Processeur Samsung Exynos 1380 Samsung Exynos 1380 RAM 6 ou 8 Go 8 ou 12 Go Stockage 128 ou 256 Go 128 ou 256 Go Système d’exploitation One UI 5.1 basé sur Android 13 One UI 5.1 basé sur Android 13 Caméras Arrière :

8 MP AF

Avant :

12 MP grand angle Arrière :

8 MP AF + 8 MP OS

Avant :

12 MP Batterie 8 000 mAh

Charge rapide jusqu’à 45 W 10 090 mAh

Charge rapide jusqu’à 45 W Autres S Pen

Quad Stereo Speakers AKG

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G (en option)

LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3 LE

Certification IP68 S Pen

Quad Stereo Speakers AKG

Dolby Atmos

USB 3.2 Type C

5G (en option)

LTE

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3 LE

Certification IP68

Ces deux nouvelles tablettes abordables haut de gamme de Samsung sont très similaires en termes de performances, car elles sont toutes deux dotées d’un écran LCD d’une résolution de 2304 x 1440 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Ainsi, la différence entre les deux écrans réside dans leur taille, la Galaxy Tab S9 FE ayant un écran de 10,9 pouces et la Galaxy Tab S9+ FE optant pour un écran de 12,4 pouces.

Sous le capot des Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9 FE+, nous trouvons le même processeur, un Exynos 1380 octa-core, qui est accompagné de deux versions de mémoire RAM, 6 et 8 Go pour la Galaxy Tab S9 FE et 8 et 12 Go pour la Galaxy Tab S9+ FE. De plus, les deux tablettes sont équipées de deux variantes de stockage interne, 128 et 256 Go, toutes deux extensibles via des cartes microSD d’une capacité allant jusqu’à 1 To.

Un autre point fort des nouvelles tablettes haut de gamme abordables de la marque coréenne est leur autonomie, la Galaxy Tab S9 FE étant équipée d’une grande batterie de 8 000 mAh et la Galaxy Tab S9+ FE augmentant les enchères avec une énorme batterie de 10 090 mAh. Ces deux batteries bénéficient d’une charge rapide de 45 W, mais si vous souhaitez profiter de cette vitesse de charge, vous devrez avoir un chargeur compatible à la maison ou en acheter un nouveau, car Samsung ne l’inclut pas dans la boîte.

En ce qui concerne les autres caractéristiques de ces nouvelles tablettes abordables, il convient de mentionner qu’elles sont toutes deux équipées de quatre haut-parleurs stéréo avec un son AKG et Dolby Atmos, de la certification IP68 de résistance à l’eau et à la poussière, d’un S-Pen inclus dans la boîte et de la connectivité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et d’un port de charge USB-C 3.2.

Samsung Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9+ FE : disponibilité et prix

Les Samsung Galaxy Tab S9 FE et Galaxy Tab S9+ FE sont désormais disponibles à l’achat sur le marché américain en quatre couleurs : lavande, gris, argent et vert menthe à partir de 449 dollars.

Samsung n’a pas encore confirmé la disponibilité ni les prix de ses nouvelles tablettes pas cher haut de gamme sur le marché européen, mais comme d’habitude, nous partagerons ces informations avec vous dès que nous les aurons.

