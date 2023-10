Trouvées références à un Apple Pencil avec USB-C dans la bêta d’iOS 17.1

Le code de la deuxième version bêta d’iOS 17.1 cache l’arrivée possible d’un Apple Pencil avec USB-C.

Un nouveau Apple Pencil avec USB-C pourrait être l’un des prochains produits d’Apple.

Des références à un Apple Pencil avec USB-C ont été trouvées dans le code de la deuxième version bêta d’iOS 17.1. En effet, les versions bêta ne présentent pas seulement des nouveautés, elles cachent également des fonctionnalités futures, comme nous l’avons déjà vu avec les actions du bouton d’action ou les produits futurs, dans ce cas-ci, un nouveau Apple Pencil avec un port USB-C.

La deuxième version bêta d’iOS 17.1 laisse filtrer l’arrivée possible d’un Apple Pencil avec USB-C.

Dans iOS 17.1 Beta 2, nous avons non seulement constaté des nouveautés telles que des corrections d’erreurs sur la limite de chargement à 80%, l’arrivée de la fonction double tap et les sonneries ou les nouveaux réglages du mode En Reposo, mais son code renferme également plus de surprises. L’expert Steve Moser a trouvé deux phrases très intéressantes.

D’une part, « Connect to USB-C to recharge soon, » avec une autre qui dit » Apple Pencil Battery Very Low. » Autrement dit, deux messages liés à l’avertissement qui apparaît lorsque la batterie d’un Apple Pencil est faible et qui indique de le recharger via USB-C. C’est étrange car pour l’instant ils peuvent seulement être chargés via Lightning ou en le connectant à un iPad, dans le cas de la deuxième génération.

iOS 17.1 Beta 2 (21B5056e) changes: – Double Tap support added to watchOS 10.1 Beta 2 for Apple Watch Series 9 and Ultra 2

– New Standby settings Apple Pencil 3? Also, code in beta 2 suggests that Apple might be planning an Apple Pencil 3 with USB-C charging support. The Apple… pic.twitter.com/3eeZuW9Zoq — Steve Moser (@SteveMoser) Octobre 3, 2023

Il n’est pas clair si tout cela fait référence à une nouvelle version de l’Apple Pencil ou si le texte fait référence à l’adaptateur qui permet de charger la première génération de l’Apple Pencil via le port USB-C du iPad de dixième génération. D’autres possibilités sont que le texte ait été ajouté maintenant pour le cas précédent ou qu’une nouvelle génération soit lancée.

Apple pourrait renouveler l’Apple Pencil de première génération en ajoutant le port USB-C en remplacement du Lightning, afin de continuer à proposer deux versions. Une pour les iPad plus économiques et une pour les modèles haut de gamme tels que les iPad Pro ou l’iPad Air. Mais sans aucun doute, ce serait un pas de plus vers une transition vers le port USB-C dans tous les produits.



