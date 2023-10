Google le confirme : vous pourrez réagir aux e-mails avec des emojis via Gmail

Cette nouveauté est déjà en train d’arriver aux utilisateurs d’Android, puis elle le sera aux utilisateurs d’iPhone et à la version ordinateur.

Nous vous expliquerons comment réagir avec des emojis dans Gmail

Et c’est officiel : vous pourrez réagir avec des emojis aux courriels que vous recevez dans Gmail. Google l’a confirmé. La rumeur s’est répandue il y a une semaine, comme nous l’avons annoncé sur Netcost-security.fr, mais la société technologique l’a confirmée ces dernières heures. Cependant, il y aura des restrictions, car vous ne pourrez pas réagir à tous les courriels ni avec tous les comptes.

Comment réagir avec des emojis dans Gmail

Pour réagir avec des emojis, ouvrez l’application Gmail et ouvrez le message auquel vous souhaitez réagir. En bas de celui-ci, vous verrez un bouton avec un emoji en noir et blanc. Touchez-le et sélectionnez celui avec lequel vous réagirez. Certains emojis auront des animations spéciales, comme celui de la fête, qui déclenchera une pluie de confettis sur tout l’écran. L’image ci-dessous montre graphiquement l’explication.

Sous le courriel, à côté de l’emoji en noir et blanc que nous devons toucher pour réagir, les réactions des autres personnes à ce même courriel seront affichées, dans le cas où il a été envoyé à un groupe. Si vous voulez voir les personnes qui ont laissé ces emojis, maintenez appuyé sur chacun d’eux. Cependant, il ne sera pas possible de réagir aux courriels qui ont été envoyés à plus de 20 personnes, en plus d’autres restrictions.

Vous ne pourrez pas réagir à un courrier électronique si

Vous avez un compte éducatif ou professionnel

Le message vous a été envoyé en copie cachée

Le message a été envoyé à plus de 20 personnes

Vous avez envoyé le même message plus de 20 fois

Vous utilisez Gmail dans une autre application, comme Microsoft Outlook

Le message a été crypté

L’expéditeur a limité qui peut répondre au message

Si vous vous êtes trompé et que vous ne vouliez pas réagir avec un emoji, vous pouvez toujours vous rétracter. Lorsque vous réagissez, une notification avec le mot « Annuler » s’affiche en bas de l’écran. Appuyez dessus pour annuler votre réaction. Cette notification n’apparaîtra que pendant quelques secondes, vous devrez donc être rapide pour la toucher.

Cette nouveauté est en cours de déploiement chez les utilisateurs de Gmail sur Android progressivement. Il se peut que vous l’ayez déjà, mais peut-être que ce n’est pas encore le cas. Dans ce dernier cas, vous pouvez essayer de mettre à jour l’application, mais si vous ne recevez toujours pas la nouveauté, il ne vous reste plus qu’à attendre qu’elle arrive sur votre téléphone. Par ailleurs, Google a confirmé que cela arrivera également aux utilisateurs d’iPhone et à la version ordinateur, mais ce sera dans les mois à venir. Ce n’est pas une fonction aussi utile que la sélection multiple, mais elle ajoutera du divertissement au service de messagerie.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :