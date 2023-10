Nouveaux Samsung Galaxy Buds FE : même design, qualité sonore et annulation de bruit pour moins cher

Les Samsung Galaxy Buds FE sont des écouteurs entièrement sans fil à prix réduit qui héritent des caractéristiques des modèles les plus chers de la marque

Les nouveaux Samsung Galaxy Buds FE

Le nouveau Samsung Galaxy S23 FE n’est pas arrivé seul. Avec son nouveau smartphone haut de gamme et à prix abordable, Samsung a également annoncé ses premiers écouteurs entièrement sans fil appartenant à la famille « Fan Edition », qui se caractérise par l’offre de produits aux caractéristiques héritées des modèles les plus chers, à des prix nettement inférieurs.

Les Samsung Galaxy Buds FE sont des écouteurs qui reprennent des caractéristiques des Galaxy Buds 2 Pro et Galaxy Buds 2, mais qui arrivent sur le marché à un prix révolutionnaire de moins de 100 euros.

Samsung Galaxy Buds FE, toutes les informations

Ces nouveaux écouteurs Samsung ont un design pratiquement identique à celui des Galaxy Buds 2, avec une finition en plastique mat et un panneau tactile à l’arrière, qui permet de contrôler la lecture audio sans avoir à utiliser le téléphone.

Les écouteurs intègrent une annulation de bruit active et un système audio qui, selon Samsung, fait partie des meilleurs de l’industrie. Ils disposent également d’une prise en charge du son ambiant qui permet d’entendre ce qui se passe autour sans avoir à retirer les écouteurs, ainsi qu’un système de triple microphone soutenu par des algorithmes d’IA qui sépare la voix du bruit de fond lors des appels.

Leur autonomie, selon Samsung, est de jusqu’à 8,5 heures de lecture, et l’étui de charge étend leur autonomie jusqu’à 30 heures au total. En cas d’utilisation du mode d’annulation de bruit active, l’autonomie est réduite à 6,5 heures de lecture et 21 heures en comptant la batterie de l’étui.

Prix des Samsung Galaxy Buds FE et où les acheter

Tout comme le Galaxy S23 FE, les Galaxy Buds FE ont été présentés aux États-Unis, et pour le moment, les informations concernant leur disponibilité mondiale n’ont pas été divulguées. Cependant, il a été confirmé que leur prix est de 99 dollars et qu’ils seront disponibles en deux couleurs : blanc et noir.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :