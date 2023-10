iOS 17.1 Beta 2 désormais disponible : découvrez ses nouveautés

Nouveaux ajustements pour le mode Repos, retour de sonneries et plus encore.

Nous avons iOS 17.1 Beta 2, découvrez ses nouveautés !

La deuxième version bêta d’iOS 17.1 est maintenant disponible en téléchargement. Seulement une semaine après qu’Apple ait libéré la première version, nous avons déjà la deuxième ici. Une bêta qui revient avec quelques nouveautés, mais les principales sont déjà connues, comme les nouveautés dans Apple Music ou l’inclusion de la fonctionnalité AirDrop via Internet.

Quoi de neuf dans iOS 17.1 Beta 2 ?

Dans la première version, nous avons vu des nouveautés telles que la possibilité de modifier les couvertures dans les listes d’Apple Music, la possibilité de marquer des chansons comme favorites ou des suggestions de chansons dans les listes. De plus, la possibilité d’utiliser AirDrop via Internet ou d’activer NameDrop sur l’Apple Watch a été ajoutée, entre autres. En ce qui concerne les nouveautés de la deuxième version bêta d’iOS 17.1, nous avons les suivantes :

Nouveaux ajustements pour le mode Repos : de nouveaux ajustements sont arrivés dans la section Paramètres du mode Repos. D’une part, il est possible d’éteindre l’écran après 20 secondes et, d’autre part, une nouvelle option permet de le rallumer lorsqu’il détecte un mouvement.

: de nouveaux ajustements sont arrivés dans la section Paramètres du mode Repos. D’une part, il est possible d’éteindre l’écran après 20 secondes et, d’autre part, une nouvelle option permet de le rallumer lorsqu’il détecte un mouvement. Les sonneries sont de retour : dans la version RC d’iOS 17, plus de 20 nouvelles sonneries ont été ajoutées, qui ont disparu dans la première version bêta d’iOS 17.1, mais qui sont maintenant de retour. Comme nous vous l’avons dit, cela peut être dû au fait qu’elle a été compilée avant l’ajout des sonneries. Les nouvelles sonneries sont : Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial, Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps, Storytime, Tease, Tilt, Unfold, et Valley.

: dans la version RC d’iOS 17, plus de 20 nouvelles sonneries ont été ajoutées, qui ont disparu dans la première version bêta d’iOS 17.1, mais qui sont maintenant de retour. Comme nous vous l’avons dit, cela peut être dû au fait qu’elle a été compilée avant l’ajout des sonneries. Les nouvelles sonneries sont : Arpeggio, Breaking, Canopy, Chalet, Chirp, Daybreak, Departure, Dollop, Journey, Kettle, Mercury, Milky Way, Quad, Radial, Scavenger, Seedling, Shelter, Sprinkles, Steps, Storytime, Tease, Tilt, Unfold, et Valley. Correction du problème de limite de charge à 80% : la limite de charge à 80% des iPhone 15 et iPhone 15 Pro avait un bug qui ignorait cette limite, mais il a été résolu dans la deuxième bêta.

: la limite de charge à 80% des iPhone 15 et iPhone 15 Pro avait un bug qui ignorait cette limite, mais il a été résolu dans la deuxième bêta. La double action tactile a été ajoutée aux Apple Watch Series 9 et Ultra.

On s’attend à ce qu’Apple lance la version finale d’iOS 17.1 vers la fin du mois, nous pouvons donc nous attendre à une version bêta hebdomadaire d’ici là. Il est possible qu’il y ait d’autres nouveautés, mais il semble que les bases aient déjà été vues et que des nouveautés comme l’application Diario devront attendre un peu plus longtemps.

