Robot aspirateur ultra puissant de Xiaomi avec une réduction de 130 euros dans ces deux stores

Avec son puissant moteur, sa navigation intelligente et sa grande batterie, ce robot est incroyable.

Le Vacuum S10+ est l’un des meilleurs robots aspirateurs du marché actuel et est de la marque Xiaomi.

Si vous envisagez d’acheter un nouveau robot aspirateur et que vous voulez quelque chose de vraiment bon et durable, arrêtez de regarder les robots de 100-150 euros. Aujourd’hui, à quelques jours du second Prime Day de l’année, je souhaite vous recommander cette excellente offre dans le catalogue de nettoyage de Xiaomi, le Xiaomi Robot Vacuum S10+ qui descend à 449,99 319,99 euros sur Amazon et dans la boutique officielle.

Dans le domaine des meilleurs robots aspirateurs, Xiaomi propose plusieurs modèles de grande qualité, en termes de puissance, de grande durabilité et de nombreux accessoires compatibles entre les modèles. Cela est appréciable si vous mettez à jour votre robot et pouvez profiter des accessoires du modèle précédent. Par conséquent, ce robot est l’un de ceux qui, en prenant bien soin de lui, pourrait vous servir pendant une décennie sans problème.

Obtenez l’un des grands robots aspirateurs avec 130 euros de moins

Si vous n’avez pas de robot aspirateur à la maison, vous ne savez pas ce que vous manquez. Pouvoir avoir la grande majorité de la surface de votre sol exempte de poussière et de bactéries automatiquement est génial, et si vous pouvez le faire juste en utilisant votre voix, comme avec ce modèle, c’est encore mieux.

Le Xiaomi Robot Vacuum S10+ est un robot aspirateur très puissant, avec un moteur d’aspiration atteignant 4000 PA de puissance. C’est le double de la grande majorité des robots actuels sur le marché qui tournent généralement autour de 1800 à 2200 PA. Vous pourrez choisir parmi les 4 puissances disponibles à tout moment depuis l’application Xiaomi Home.

Il dispose d’une batterie de 5200 mAh capable de fournir une autonomie d’aspiration de 2 heures ou de nettoyer en profondeur une surface totale de 200 mètres carrés. Si pendant le nettoyage, le niveau de batterie du robot descend en dessous de 20%, il retournera automatiquement à la base pour se recharger, et plus tard, il reprendra là où il s’était arrêté.

Sa technologie de navigation laser 3D est capable de cartographier chaque zone de votre maison avec une marge d’erreur de seulement 5 mm. Il évite avec une grande précision même les obstacles les plus petits, peut monter des pentes de 2 cm et dispose d’un détecteur de surface qui augmente sa puissance d’aspiration au maximum lorsqu’il détecte qu’il est monté sur un tapis.

Il dispose d’un réservoir à poussière d’une capacité de 450 ml, vous pourriez avoir à le vider manuellement après chaque aspiration, surtout si vous avez des animaux domestiques à la maison. Il dispose également d’une fonction de balayage grâce à un réservoir d’eau supplémentaire de 200 ml. Il est équipé de deux balais rotatifs qui se placent à l’arrière et qui enlèveront toutes les saletés incrustées dans le sol après l’aspiration.

Depuis l’application, vous pouvez créer une cartographie complète de votre maison divisée par zones ou par étages. Si vous vivez dans une maison avec plusieurs étages, vous pouvez enregistrer une carte pour chaque étage et déplacer le robot d’une zone à une autre, il détectera automatiquement la zone et utilisera la carte appropriée. Vous pouvez également définir des zones interdites pour que le robot n’y accède jamais.

