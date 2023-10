Nouveau Samsung Galaxy S23 FE : processeur et caméras de flagship à prix de milieu de gamme

Samsung a enfin présenté le nouveau Galaxy S23 FE, son téléphone haut de gamme à prix réduit.

Le Samsung Galaxy S23 FE dans toutes ses différentes couleurs

Et enfin, l’attente est terminée. Samsung a présenté son nouveau smartphone haut de gamme abordable, le Galaxy S23 FE, près de deux ans après l’arrivée du dernier modèle de cette gamme. Cette nouvelle version suit les traces du précédent Galaxy S21 FE, en combinant des spécifications haut de gamme avec un prix plus abordable que d’habitude, dans le but de conquérir ce type de consommateur qui cherche à profiter de l’expérience haut de gamme sans avoir à dépenser trop d’argent.

Le Samsung Gaslaxy S23 FE s’inspire, comme on pouvait s’y attendre, du Galaxy S23. Il partage certains traits avec le modèle de référence de Samsung lancé en début d’année, y compris de nombreux détails liés au design.

Samsung Galaxy S23 FE, toutes les informations

Samsung définit le Galaxy S23 FE comme un appareil qui conserve le design emblématique de la famille Galaxy S, avec des « caméras flottantes » à l’arrière et une finition premium, qui ajoute également une résistance à l’eau et à la poussière avec une certification IP68.

Contrairement au modèle précédent, qui avait un dos en plastique, le Galaxy S23 FE opte pour de l’aluminium sur les côtés et du verre brillant à l’arrière. De plus, il est disponible dans une large gamme de couleurs comprenant le vert menthe, le crème, le graphite, le violet, l’indigo et la mandarine.

Il dispose d’un écran de 6,4 pouces Dynamic AMOLED 2X avec une résolution Full HD compatible avec la fonction Vision Booster et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Galaxy S23 FE utilise un processeur différent en fonction du marché auquel il est destiné. Dans certaines régions, il est équipé du Snapdragon 8 Gen 1, tandis que dans d’autres, il intègre le Samsung Exynos 2200. Dans les deux cas, il s’agit d’un processeur fabriqué en format 4 nanomètres et destiné à la gamme haut de gamme d’il y a quelques générations.

Les deux variantes sont dotées de 8 Go de RAM et de 128 ou 256 Go de stockage interne, ainsi que d’une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 25 W et une charge sans fil rapide.

Son système d’exploitation est Android 13 personnalisé avec la dernière version de One UI, et Samsung garantit quatre ans de mises à jour du système d’exploitation et au moins cinq ans de correctifs de sécurité.

Le système de caméras du Samsung Galaxy S23 FE est composé de trois capteurs à l’arrière. Le principal est un objectif grand angle de 50 mégapixels avec une ouverture ƒ/1.8 et la technologie Adaptive Pixel.

Il est accompagné d’un objectif ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec un zoom optique jusqu’à 3x. La caméra frontale a une résolution de 10 mégapixels.

Prix du Samsung Galaxy S23 FE et où l’acheter

Samsung a lancé le Galaxy S23 FE sur le marché américain en premier lieu, et il devrait arriver dans le reste des régions du monde plus tard.

Il a été lancé à un prix de 599 dollars dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

