L’une des plus grandes bêtes de 2023 bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 171 euros.

No l’avons pas recommandé autant que d’autres, mais ce haut de gamme reste l’un des achats de l’année.

Les caméras du OnePlus 11.

Je viens vous recommander l’une de ces offres à ne pas manquer, l’un de ces smartphones qui marquent un avant et un après. Grâce à cette remise d’AliExpress vous pouvez obtenir le OnePlus 11 5G à 171 euros de moins, c’est tout simplement brutal. Nous parlons de la version mondiale du terminal chinois, accompagnée de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Vous ne manquerez de rien avec le smartphone OnePlus, c’est une véritable bête capable de tout. Gardez à l’esprit qu’il est toujours vendu pour un prix moins attrayant de 849 euros sur le site officiel de la compagnie, ne manquez pas cette occasion offerte par AliExpress. Nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur le dispositif chinois.

Tout ce que vous gagnez avec le OnePlus 11

Nous avons l’une des meilleures écrans de l’année, vous vous en rendrez compte rapidement. L’avant du OnePlus 11 5G est presque entièrement occupé par un grand écran AMOLED de 6,7 pouces, avec une résolution Full HD+ et un agréable taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen2

8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne

Écran AMOLED de 6,7″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide à 100W

Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC, 5G

Le cerveau de ce téléphone est l’une des meilleures créations des américains de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen2. C’est le même processeur que celui des appareils aussi puissants que le Xiaomi 13, il est capable de faire fonctionner en douceur les jeux et applications les plus exigeants. Associé à ces 8 Go de RAM, c’est une belle équipe.

À l’arrière original du téléphone chinois se trouvent 3 caméras qui ne vous décevront pas. Nous trouvons un capteur principal de 50 mégapixels, un grand angle de 48 mégapixels et une caméra de 32 mégapixels avec un téléobjectif. Sortez de chez vous, vivez des aventures et capturez-les, vous obtiendrez de superbes instantanés.

Vous ne trouverez rien de mieux dans cette gamme de prix, je vous l’assure. Le OnePlus 11 5G reste l’un des meilleurs achats de 2023, sa fiche de caractéristiques complète et son expérience rapide le distinguent des autres. Allez-vous vraiment le laisser passer ?

