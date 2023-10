Cette housse pour iPhone 15 Pro s’inspire du design emblématique de l’iMac G3

Il est de Spigen, donc il est présumé avoir une qualité élevée ainsi qu’un aspect idéal pour les fans d’Apple.

Voici la coque ‘iPhone 15 Pro Max Case Classic C1 (MagFit)’ de Spigen, inspirée de l’emblématique Apple iMac G3.

Apple disait il y a quelques jours que si nous utilisions l’un des iPhone 15 Pro avec un boîtier en titane sans aucune coque, nous risquerions de voir la couleur du terminal changer en raison de la nature même du matériau et des graisses de nos doigts, donc l’idéal sera de trouver une coque protectrice pour les iPhone 15 Pro qui nous convienne toujours si les FineWoven d’Apple ne nous convainquent pas totalement comme cela semble être le cas.

Un classique comme Spigen vient à la rescousse pour rend hommage à un autre classique, presque plutôt un icône, et c’est ainsi que la nouvelle coque pour l’iPhone 15 Pro du fabricant de Irvine, en Californie, rappelle le design coloré et semi-transparent de l’Apple iMac G3 qui a marqué une époque.

Il est vrai qu’elle est plutôt jolie, idéale pour les fans d’Apple je dirais, donc vous pourrez la voir en détail ici:

Le produit porte un nom commercial très pompeux d’iPhone 15 Pro Max Case Classic C1 (MagFit), bien qu’en réalité il s’agisse d’une coque protectrice avec toute la qualité à laquelle nous nous attendons de Spigen, fabriquée en polycarbonate (PC) et en polyuréthane thermoplastique (TPU), s’adaptant parfaitement aux lignes de l’iPhone 15 Pro.

Elle est constituée de deux pièces et doublée de mousse anti-chocs pour une durabilité maximale, tout en conservant ce design rétro translucide rendu célèbre par l’Apple iMac G3 en 1998.

Elle dispose de bords surélevés pour protéger au maximum l’écran et les caméras de l’iPhone coûteux qui sera logé à l’intérieur, offrant une protection militaire contre les chutes. De plus, elle est compatible avec MagFit pour que la charge sans fil ainsi que les accessoires MagSafe fonctionnent.

Son prix recommandé aux États-Unis est de 64,99 dollars, mais en Europe, nous pouvons déjà l’obtenir chez certains détaillants et dans l’un de ses trois coloris (Bondi Blue, Graphite ou Ruby), à un coût sensiblement inférieur.

Voici le lien direct vers Amazon si vous souhaitez vous en procurer un:

Spigen Funda para iPhone 15 Pro, Classic C1 MagFit, Compatible con MagSafe

