Historique: l’un des derniers iPhone peut être à toi 170 euros moins cher

« Le nouvel iPhone 15 est sorti et c’est génial, je pourrai enfin m’acheter l’iPhone 6 ». C’est une blague que beaucoup d’entre nous avons déjà vue à plus d’une occasion, et peut-être qu’elle a quelque chose de vrai. Maintenant que les nouveaux smartphones d’Apple sont sortis sur le marché, il est bon de regarder en arrière. Si vous voulez profiter d’un des mobiles de la pomme croquée, cela vous intéresse.

Vous avez la possibilité de ramener à la maison l’iPhone 14 avec une remise de 170 euros, il a atteint l’un des prix les plus bas que nous ayons vus sur Amazon. Gardez à l’esprit qu’il a été mis en vente pour plus de 1 000 euros, il n’a pas été habituel de le voir en promotion ces derniers mois. En réalité, il se vend encore 859 euros dans le store officiel Apple.

Un achat qui reste génial

L’écran du terminal californien ne vous laissera pas indifférent, il dispose de la technologie Retina d’Apple et regorge de qualité. Il reste confortablement à 6,1 pouces et bien qu’il ne dispose que de 60 Hz de rafraîchissement, la fluidité d’iOS en réalité une expérience très agréable. Ce sera un excellent endroit pour profiter du meilleur contenu chaque jour.

Son cerveau est une puce extrêmement puissante avec laquelle vous pourrez voler. Peu importe les jeux ou les applications que vous utilisez, l’A15 Bionic sera capable de les exécuter en toute fluidité. De plus, grâce aux nombreuses mises à jour qu’il reçoit, cet iPhone 14 a une longue durée de vie, je vous l’assure.

Ce n’est pas une surprise, les iPhone sont toujours en tête du classement en matière de photographie mobile. Vous pourrez prendre des photos de grande qualité avec son double appareil photo de 12 mégapixels, ainsi qu’avec son capteur frontal. Et je n’oublie pas de mentionner la vidéo, qui bénéficie d’une qualité exceptionnelle.

Cet iPhone 14 est un achat sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper, c’est aussi simple que ça. Il obtient un bon score dans tous les domaines et est capable d’offrir une excellente expérience utilisateur. Si cela vous intéresse, ne réfléchissez pas trop, les prix d’Amazon sont variables et la remise pourrait disparaître à tout moment.

