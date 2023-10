De 3299 à 1575 euros: ce téléviseur OLED Samsung est incroyable à moitié prix

La technologie OLED a atteint le cœur du fabricant coréen après des années de refus.

Cette smart TV Samsung de type OLED est incroyable avec une luminosité scandaleuse et une remise fantastique.

Lorsque nous voulons une nouvelle télévision, nous avons généralement un œil sur le haut de gamme au cas où il y aurait une remise que nous pourrions nous permettre cette fois-ci. Si vous avez besoin d’une nouvelle TV intelligente, avec son système d’exploitation mis à jour et la meilleure technologie d’imagerie actuelle, cette smart TV Samsung de type OLED bénéficie d’une remise de plus de 400 euros sur son prix habituel.

Vous pouvez obtenir le modèle Samsung TV S92C de 65 pouces pour 1575 euros au lieu de 3299 euros chez PcComponentes pendant les Orange Days d’automne jusqu’au 15 octobre ou jusqu’à épuisement des stocks. Samsung vend ce même modèle pour 1999 euros, chez MediaMarkt vous pouvez l’obtenir pour 1899 euros et chez Amazon pour 1799 euros. Le prix de vente initial était de 3299 euros, donc la remise depuis ce jour-là est scandalieusement généreuse.

Achetez une télévision OLED Samsung à moitié prix

La technologie OLED fonctionne grâce à des millions de pixels auto-éclairants qui obtiennent le noir pur en s’éteignant complètement. Le contraste d’image par rapport à d’autres technologies est énorme, offrant des images plus vives et des couleurs plus éclatantes. Ce panneau peut afficher plus d’un milliard de couleurs différentes. C’est sans aucun doute l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché actuel.

Grâce également à la technologie Quantum Dot de Samsung, une luminosité supérieure aux téléviseurs OLED traditionnels est obtenue, atteignant une luminosité maximale de 1000 nits. De plus, ce modèle dispose d’un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz via les ports HDMI. Ainsi, cette télévision est l’une des meilleures smart TV 4K pour les consoles de dernière génération telles que la PS5 ou la Xbox Series X.

Ces années où Samsung n’a pas voulu entendre parler de la technologie OLED lui ont certainement permis d’en apprendre davantage et de créer un produit complet avec cette smart TV. Elle est compatible avec les formats de plage dynamique élevée tels que le HDR10+. Actuellement, presque tous les nouveaux longs métrages ou séries sont enregistrés en HDR10+ ou Dolby Vision, vous vivrez donc la meilleure expérience d’image sur cet écran.

En termes de son, Samsung présente toujours une intégration de haut niveau dans sa gamme haut de gamme. Ce modèle propose 6 haut-parleurs, dont deux woofers qui offrent une puissance maximale de 60W RMS et un système audio 2.2.2 canaux. Ils sont compatibles avec le codec Dolby Atmos, offrant une immersion exceptionnelle.

Cette smart TV est très complète en termes de connectivité, offrant WiFi 5 et Bluetooth 5.2 en sans fil. Et si nous regardons ses ports, vous pouvez connecter plusieurs appareils, consoles et systèmes audio grâce à ses 4 ports HDMI 2.1, sortie numérique optique, entrée réseau Ethernet RJ45 et 3 USB-A.

Donc, si vous aviez prévu d’opter pour la technologie OLED, je vous recommande celle de Samsung pour sa qualité d’image, sa luminosité maximale et un système audio incroyable sans avoir besoin d’acheter une barre de son ou un caisson de basse supplémentaire. Si vous voulez l’accrocher au mur, vous aurez besoin d’un support VESA compatible de 300 x 300 mm.

