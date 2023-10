Niveau sonore élevé, 52 heures de batterie et annulation de bruit pour 47 euros

Ces écouteurs SoundPEATS sont conçus pour profiter pleinement de la musique dans n’importe quel environnement.

Avec une autonomie d’environ 8 heures d’utilisation avec une seule charge, ces écouteurs sont au niveau des meilleurs.

Lorsque nous cherchons des écouteurs sans fil de qualité, nous avons tendance à nous orienter vers des marques plus renommées comme Sony, Bose ou Sennheiser, entre autres. Cependant, ce marché regorge d’autres marques spécialisées dans le son qui n’ont rien à envier aux « grandes marques ». Des marques comme Edifier, SoundPEATS ou Anker sont au même niveau et proposent des prix inférieurs.

Aujourd’hui, je vais vous recommander un modèle de SoundPEATS parmi les meilleurs écouteurs pas cher, les Capsule3 Pro, qui ne coûtent que 47 euros sur Amazon pour une durée limitée, et que vous pouvez également obtenir pour 59 euros sur AliExpress. Sur Amazon, vous avez le choix entre les deux finitions, blanc et noir, pour choisir celui qui correspond le mieux à votre style.

SoundPEATS Capsule3 Pro

Obtenez un son de qualité et une autonomie incroyable pour 47 euros

La première chose qui nous attire chez ces Capsule3 Pro est leur énorme batterie. Avec une seule charge, les écouteurs peuvent durer jusqu’à 8 heures d’utilisation. Mais le meilleur de tout cela est leur boîtier, qui peut fournir 44 heures supplémentaires, pour un total de 52 heures d’autonomie. Imaginez pouvoir les utiliser chargés pendant plus de deux jours complets sans utiliser de câble. Bien sûr, avec l’annulation active du bruit, l’autonomie de la batterie diminuera.

Un autre aspect très positif de ces écouteurs est la qualité sonore qu’ils offrent. Ils sont composés de haut-parleurs de 12 mm qui prennent en charge une plage de fréquences de 20 à 40 000 Hz. Ils offrent des aigus très définis et, en raison de leur taille, des basses puissantes sans distorsion. Ils sont compatibles avec les codecs LDAC de Sony, capables de diffuser sans fil une qualité allant jusqu’à 990 Kbps, soit trois fois celle de Spotify Premium.

De plus, ils disposent d’une annulation de bruit hybride grâce aux 3 microphones intégrés dans chaque écouteur. Ils se chargent, pendant les appels, de capturer votre voix de la meilleure manière possible et de filtrer les bruits de fond, les réduisant jusqu’à 90% ou 43 dB.

Si vous utilisez souvent votre téléphone portable pour jouer, ces écouteurs vous permettent de vivre une expérience unique grâce à une latence faible de 70 ms. Vous ne remarquerez pas le décalage entre ce que vous voyez et ce que vous entendez, et vos parties gagneront en intensité. Vous pouvez également essayer le mode de transparence qui vous permet d’avoir une conversation en face à face sans problème avec les écouteurs.

En termes de design, les SoundPEATS Capsule3 Pro sont dotés de différentes tailles d’embouts en caoutchouc qui s’adaptent à chaque oreille. Cet élément est essentiel pour une meilleure isolation sonore et une immersion plus complète. Ils fonctionnent avec la dernière version de Bluetooth 5.3, qui offre une connexion ultra-stable et une faible consommation d’énergie.

SoundPEATS Capsule3 Pro

Enfin, la surface des deux écouteurs est tactile, à partir de là vous pouvez activer et désactiver l’annulation de bruit hybride, passer d’une chanson à l’autre et répondre ou raccrocher les appels entrants.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Retrouvez les BONS PLANS de NETCOST pour être informé des meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :