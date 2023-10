Tous les appareils que nous avons analysés sur Netcost-security.fr en septembre.

Repassons tous les produits et appareils qui sont passés par notre table de test au cours du dernier mois.

Les Huawei Watch GT 4 sont quelques-uns des appareils que nous avons pu analyser sur Netcost-security.fr en septembre / Image : AndroAall

La fin de l’année nous réserve quelques-unes des sorties les plus importantes du monde technologique, et le mois de septembre nous a déjà apporté plusieurs des principaux produits de certaines des marques les plus importantes de l’industrie. Certains d’entre eux sont passés par notre table d’analyse, et aujourd’hui nous voulons les passer en revue.

Au cours de ce mois de septembre dernier, nous avons pu analyser des smartphones, des tablettes, des wearables, des appareils audio et bien plus encore. Voyons-les tous.

Les 15 analyses de NETCOST de septembre 2023

Razer Kishi V2 Pro : avec 97 points, la deuxième génération de la manette de jeu de Razer se classe comme le produit le mieux évalué de tous ceux que nous avons analysés en septembre. Nous avons aimé ses finitions excellentes, son système haptique et le grand travail effectué en termes de logiciel.

XGIMI Horizon Ultra : le projecteur le plus avancé de tout le catalogue de la marque XGIMI a obtenu 95 points dans notre analyse grâce à sa combinaison d’un excellent rapport qualité-prix avec une image et un son de luxe, une qualité de construction imbattable et les avantages d’Android TV.

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : encore 95 points pour la meilleure tablette de Samsung à ce jour. La Galaxy Tab S9 Ultra n’a pas besoin d’apporter trop de changements par rapport à son prédécesseur pour continuer à dominer le marché des tablettes Android, car elle offre toujours une qualité de construction exceptionnelle, le meilleur écran mobile jusqu’à présent, des performances impressionnantes et tous les avantages ajoutés du S Pen.

Samsung Galaxy Z Fold5 : nous avons enfin eu l’occasion de tester le Samsung Galaxy Z Fold5, la dernière version du pliable-phare de Samsung. Il a obtenu 90 points en améliorant tout ce qui frôlait déjà l’excellence dans le modèle précédent, et en améliorant les quelques points faibles qui subsistaient encore dans la série Fold.

Samsung Galaxy Book3 Ultra : Samsung a démontré son savoir-faire non seulement dans le domaine des tablettes ce mois-ci. Avec le Galaxy Book3 Ultra, la marque se positionne comme l’un des fabricants d’ordinateurs portables les plus importants, en se distinguant dans les quatre aspects essentiels : l’écran, le design, la batterie et les performances. Grâce à cela, il a obtenu 93 points.

Razer Edge : un excellent écran, un système de refroidissement de premier ordre, une grande puissance et un logiciel soigné sont les aspects les plus remarquables du Razer Edge, la console portable de Razer, qui a obtenu plus que mérités 89 points dans notre analyse.

Huawei Watch GT 4 : la nouvelle génération de montres connectées de Huawei nous a conquis deux fois. La Huawei Watch GT 4 est déjà l’une de nos montres intelligentes préférées de cette année 2023, dans l’une de ses deux variantes, grâce à son autonomie, son design exquis et sa grande variété de fonctions de santé et de sport. 88 points pour ce duo de montres.

OPPO Reno10 5G : la variante la plus économique de la série OPPO Reno10 nous a plu, comme en témoignent les 85 points que nous lui avons attribués dans notre analyse. Nous avons particulièrement apprécié son écran de grande qualité, bonne autonomie, appareil photo frontal et l’inclusion d’un téléobjectif.

Insta360 Go 3 : la dernière version de la mini caméra d’action Insta360 est devenue l’un de nos produits préférés de cette année en raison de sa polyvalence extrême grâce à un format ultra compact. Avec 85 points, elle est l’une des leaders de sa catégorie.

iSinwheel GT2 : ce puissant scooter électrique, que nous avons pu tester en profondeur pendant un mois, a obtenu rien de moins que 85 points, et nous a conquis par sa grande stabilité, son puissant système d’éclairage et son écran interactif utile.

Sound Blaster Katana SE : si vous recherchez une barre de son capable d’améliorer votre expérience à un autre niveau, l’option de Creative est l’une des plus intéressantes que nous avons testées ces derniers mois. Les 85 points que nous lui avons attribués dans notre analyse sont dus à sa bonne réponse globale des fréquences, à l’inclusion de différents modes d’égalisation et à son excellente qualité sonore.

Corsair XENEON OLED 27″ : un autre moniteur avec un écran OLED qui passe par notre table de test et nous montre les avantages de cette technologie. Dans le modèle de Corsair, nous mettons en avant son panneau antireflet, sa fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 240 Hz et les excellents angles de vision. Si ce n’était pas pour son niveau de luminosité maximal légèrement juste, nous serions probablement en présence d’un des meilleurs moniteurs gaming de l’année 2023.

realme C51 : realme continue à proposer des smartphones économiques avec des caractéristiques solides, qui se distinguent par leur design soigné. Le realme C51 a obtenu 79 points en améliorant encore une formule que la marque utilise depuis plusieurs années déjà.

HONOR Watch 4 : la dernière montre connectée à rejoindre le catalogue HONOR nous a laissé une bonne impression grâce à son design élégant, son écran de grande qualité et son excellente autonomie. Son logiciel, cependant, est quelque peu limité compte tenu de son prix. C’est pourquoi il a obtenu 78 points.

JBL Quantum TWS Air : 78 points pour ces écouteurs totalement sans fil de JBL, qui se distinguent par leur bonne qualité sonore, leur design soigné et léger et leur bonne autonomie. Dommage que l’annulation du bruit ne soit pas au niveau d’autres modèles de prix similaire.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :