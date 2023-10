Gmail va devenir plus sécurisé grâce à ces 3 changements

Google exigera plus de contrôles aux grands expéditeurs, de cette manière il ne sera pas aussi facile d’envoyer des courriers en masse.

Gmail veut stopper le spam avec ces 3 changements

Le spam est un fléau. Il inonde notre boîte de réception et prend de l’espace de stockage. De nombreux utilisateurs appliquent des filtres pour les arrêter, mais ils trouvent toujours un moyen de s’infiltrer. Gmail veut le stopper, c’est pourquoi il va mettre en place 3 mesures. Celles-ci sont destinées aux grands expéditeurs, ces comptes qui envoient plus de 5 000 courriers par jour. En leur demandant plus de contrôles, le nombre de spams diminuera et les utilisateurs en bénéficieront.

Les grands expéditeurs devront passer davantage de contrôles de sécurité

Un expéditeur en masse n’est pas la même chose qu’un compte destiné à faire du spam. Les premiers envoient des offres ou des notifications aux abonnés d’une plateforme, que nous pouvons facilement supprimer, tandis que les seconds envoient de la publicité intrusive que les utilisateurs n’ont pas demandée, des arnaques ou des messages sans intérêt. Le problème réside dans le fait que les spams peuvent facilement se glisser parmi tous ces envois massifs. Ainsi, en renforçant la sécurité et en rendant l’envoi de courriers en masse plus difficile, il sera plus compliqué pour les spams de se faufiler dans les envois.

Actuellement, il est exigé du grand expéditeur de vérifier son identité. L’année dernière, Gmail a renforcé les exigences d’authentification, ce qui a permis d’identifier plus facilement les courriers indésirables et d’éviter qu’ils n’arrivent chez leurs destinataires. Ce fut une grande avancée, mais il reste encore beaucoup à faire.

C’est pourquoi, à partir de février 2024, ces 3 mesures seront mises en place:

Authentification de leurs courriers électroniques : Gmail exigera que tout expéditeur en masse les authentifie de manière fiable, selon les bonnes pratiques établies. Google espère ainsi éliminer de nombreuses pratiques utilisées par les attaquants pour se glisser dans les boîtes de réception.

: Gmail exigera que tout expéditeur en masse les authentifie de manière fiable, selon les bonnes pratiques établies. Google espère ainsi éliminer de nombreuses pratiques utilisées par les attaquants pour se glisser dans les boîtes de réception. Simplification du processus de désabonnement : Les utilisateurs ne devraient pas avoir à effectuer un long processus pour ne plus recevoir de notifications d’une plateforme, que ce soit d’un réseau social, d’un site de recherche d’emploi ou d’un journal, entre autres. C’est pourquoi, les grands expéditeurs seront obligés de donner aux destinataires la possibilité de se désinscrire du courrier électronique commercial en un seul clic et de traiter les demandes de désinscription dans un délai maximum de 2 jours.

: Les utilisateurs ne devraient pas avoir à effectuer un long processus pour ne plus recevoir de notifications d’une plateforme, que ce soit d’un réseau social, d’un site de recherche d’emploi ou d’un journal, entre autres. C’est pourquoi, les grands expéditeurs seront obligés de donner aux destinataires la possibilité de se désinscrire du courrier électronique commercial en un seul clic et de traiter les demandes de désinscription dans un délai maximum de 2 jours. Nouvelles garanties pour que les destinataires reçoivent les courriers électroniques souhaités : Les expéditeurs devront rester en dessous d’un seuil de spams. S’ils le dépassent, cela signifiera qu’ils n’agissent pas correctement dans leurs envois, ou qu’ils envoient du spam.

