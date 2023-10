Le téléphone pliable de OnePlus se dévoile presque entièrement dans une vidéo

Le OnePlus Open est le premier téléphone pliable de OnePlus: il a été vu dans une vidéo, bien qu’il y ait plusieurs détails qui restent un mystère complet.

Le premier téléphone pliable de OnePlus est désormais une réalité: OnePlus Open est son nom, bien que ses caractéristiques restent encore inconnues.

Le téléphone pliable de OnePlus est l’un des appareils les plus attendus de l’année. Il s’agit du premier modèle de ce type de la marque chinoise, qui a décidé de se lancer dans la compétition des smartphones à écran flexible. Il y a encore beaucoup d’informations qui doivent être révélées, mais OnePlus a décidé que l’existence de cet appareil soit révélée au monde grâce à une vidéo publiée sur YouTube.

OnePlus se joindrait à la tendance actuelle des téléphones à écran pliable. Jusqu’à présent, Samsung, OPPO, Xiaomi et Huawei ont dominé ce secteur d’appareils. Maintenant, OnePlus veut entrer en lice et il est possible que cela lui réussisse mieux qu’à Google avec son Pixel Fold. Le téléphone pliable de OnePlus s’appelle OnePlus Open, le YouTuber Lewis George Hilsenteger, qui est le visage d’Unbox Therapy, a été chargé de présenter cet appareil au monde.

OnePlus a presque terminé son téléphone pliable pour le lancer sur le marché.

L’unboxing du téléphone pliable de OnePlus a été accompagné d’une interview de Pete Lau, PDG et co-fondateur de OnePlus, où il a été interrogé sur divers aspects techniques concernant l’appareil ainsi que sur les aspects commerciaux pour révéler la voie ou la feuille de route que l’entreprise souhaite suivre. Pete Lau a déclaré que le OnePlus Open intègre toutes les avancées à la fois de OnePlus et d’OPPO.

Face avant avec un design aux bordures extrêmement réduites. Il est clair que OnePlus a utilisé le design de l’OPPO Find N2 pour ce OnePlus Open. L’écran extérieur aurait une taille considérable, bien que ce qui soit le plus frappant soit les bords arrondis et presque sans cadre. À l’intérieur, l’écran aurait une diagonale encore plus grande, bien que lors de la vidéo, le design de cet écran interne n’ait pas pu être vu.

Pete Lau assure que la charnière est capable de maintenir une feuille de papier. Oui, le OnePlus Open a comme élément clé une charnière sans aucun espace lorsqu’elle est fermée. Selon le PDG lui-même, OnePlus détient jusqu’à 600 brevets en termes de design pour la charnière de ce OnePlus Open. Il s’agit d’une charnière qui est 37% plus petite que celle utilisée dans l’OPPO Find N2.

L’intérieur du OnePlus Open est un mystère complet. Tout au long de la vidéo, il n’a absolument rien été dit sur les composants de l’appareil et, bien sûr, la section des caméras a également été mise de côté. En réalité, la zone arrière où se trouverait ce module a été masquée. Cependant, en étant masquée de cette manière, on peut deviner que le module de la caméra sera de grande taille.

