Ces écouteurs Bluetooth JVC ont une annulation de bruit et sont maintenant en promotion sur Amazon

Les écouteurs en promotion sur Amazon sont les JVC HA-Z330T-A, qui offrent un bon rapport qualité-prix.

Les écouteurs sans fil JVC HA-Z330T-A sont en promotion sur Amazon

Si nous nous rendons sur Amazon à la recherche de bonnes affaires pour nous faire plaisir ou par nécessité, il peut parfois être difficile de trouver un produit qui nous fasse dépenser un peu d’argent. Maintenant, si vous êtes à la recherche de nouveaux écouteurs Bluetooth, ceux que nous avons entre les mains pourraient vous intéresser beaucoup, car, comme il se doit, ils bénéficient d’une remise dans ledit store en ligne. Pour être plus précis, ces écouteurs sont de JVC.

Les écouteurs Bluetooth auxquels nous faisons référence sont les JVC HA-Z330T-A et récemment, ils étaient vendus à à un prix de 54,37 euros sur Amazon, bien qu’ils puissent être trouvés à d’autres prix dans d’autres stores. Maintenant, bien sûr, ce prix qui est déjà assez abordable nous est proposé avec une remise de 15% sur son coût mentionné, ce qui représente une réduction d’environ 8 euros, ce qui n’est pas exceptionnel, mais qui représente une économie à prendre en compte à la fin.

JVC HA-Z330T-A

Ces écouteurs JVC HA-Z330T-A bénéficient d’une remise de 15% sur Amazon

Par conséquent, si nous prenons en compte tout ce qui précède, ces écouteurs sans fil JVC HA-Z330T-A coûtent actuellement 46,29 euros sur Amazon grâce à cette offre que nous vous présentons dans cet article. De plus, comme presque tous les achats que nous faisons sur Amazon, n’oubliez pas que vous pouvez acheter ce produit avec une livraison gratuite et rapide, à condition d’être client Amazon Prime.

Les JVC HA-Z330T-A sont des écouteurs intra-auriculaires sans fil avec une surface tactile, qui nous permet de désactiver le microphone d’un simple toucher. Il convient également de mentionner qu’ils ont une annulation de bruit active et qu’par ailleurs, nous pouvons utiliser un seul écouteur de manière indépendante. D’autre part, avec leur mode de faible latence, nous pouvons réduire le décalage entre la vidéo et le son, et ils peuvent également nous offrir une autonomie de lecture jusqu’à 21 heures. À ce sujet, il convient également de noter qu’ils disposent d’une charge rapide.

JVC HA-Z330T-A

En ce qui concerne leur connectivité, nous trouvons Bluetooth 5.2 et ils ont un mode de faible latence, comme nous l’avons mentionné ; et une portée maximale sans fil de 10 mètres. De plus, ils sont résistants à la transpiration, à la poussière et à la pluie. Après avoir dit tout cela, souvenez-vous que vous pouvez obtenir ces JVC HA-Z330T-A maintenant sur Amazon pour un prix de 46,29 euros grâce à l’offre que nous vous avons présentée dans cet article.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et des services qui peuvent être intéressants pour les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez les BONS PLANS de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :