Les Mercenaires 4: sur quelle plateforme de streaming et quand sortira le nouveau film d’action

Son arrivée dans les salles de cinéma a été tout sauf positive

Le film d’action revient avec son quatrième volet

Le cinéma d’action des années 80 et 90 a un nom et un prénom: Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone. Pendant des années, ils ont apporté des films débordants de testostérone dans lesquels les scènes d’action et les scénarios simples étaient parfaits pour mettre le cerveau en mode automatique. Cependant, au fil des années, ce cinéma a disparu lentement jusqu’à l’arrivée de John Wick. Cependant, avant Wick, les Mercenaires sont apparus, les acteurs mythiques du cinéma d’action qui ont lancé une dernière chevauchée glorieuse pour dire adieu au cinéma pour toujours. Maintenant que le moment est venu de profiter du quatrième film de la saga, il est important de se demander ce qui va se passer et si le film arrivera sur les plateformes de streaming telles que Netflix, HBO ou Prime Video.

Dans ce quatrième volet, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren, Jason Statham ou même ’50 Cent’ arriveront sur grand écran pour se faire une place avec un cinéma qui appartient à une autre époque. Le film est sorti le 29 septembre et maintenant il est temps de se demander quand pourrons-nous le voir officiellement en streaming.

Quand pourrons-nous voir Les Mercenaires 4 sur une plateforme de streaming

Il faut avouer que cette fois-ci, étant donné que le film a reçu des critiques plutôt négatives et que sa sortie en salle s’est soldée par un échec retentissant au box-office, il est fort possible que nous voyions ce film plus tôt que d’habitude sur une plateforme. Bien que Les Mercenaires soient des films qui ont un public fidèle, il semble que cette fois-ci ils n’aient pas réussi à connecter avec les spectateurs qui ne se sont pas présentés dans les salles pour le voir. Bien que ce week-end, les résultats au box-office aient été mauvais pour la majorité des films, y compris le très attendu film The Creator.

Il est donc fort probable que nous trouvions ce film en streaming très bientôt. Normalement, les films sont généralement exclusifs aux salles de cinéma pendant 45 à 90 jours, mais il semble que cette fois-ci, le chiffre se rapproche beaucoup plus du premier que du second, de sorte que nous aurons probablement la possibilité de le voir sur notre télévision avant la fin de l’année.

Sur quelle plateforme de streaming Les Mercenaires 4 sera-t-il diffusé

La vérité est qu’il est actuellement pratiquement impossible de savoir où le film de Sylvester Stallone et compagnie sera diffusé. Le premier film est disponible en streaming dans le catalogue d’Amazon Prime Video, tandis que le deuxième ne semble pas être répertorié sur aucune plateforme. Quant au troisième volet, il est disponible, dans ce cas-ci, dans le catalogue de Skyshowtime, il est donc probable que ce quatrième film soit également diffusé sur l’une de ces deux plateformes.

Cependant, le chemin de cette saga est très irrégulier en termes de disponibilité. Ce n’est pas comme Saw X, dont la saga était entièrement disponible sur Amazon Prime Video. Pour cette raison, nous avons tendance à penser qu’il pourrait apparaître sur Amazon Prime Video ou sur SkyShowtime, mais il existe également la possibilité qu’il ne soit jamais disponible, comme c’est le cas pour le deuxième volet.

