C’était inévitable: première demande contre Elon Musk pour la marque X.

La première action en justice contre Elon Musk pour l’utilisation de X en tant que marque commerciale a été déposée. Et elle ne vient pas d’une entreprise éloignée du domaine de l’ancien Twitter…

La lettre X obsède Elon Musk depuis longtemps.

La lettre X est une lettre utilisée par des marques du monde entier. Il convient de rappeler que Facebook et Microsoft l’avaient déjà enregistrée. Et comme eux, beaucoup d’autres personnes également. Tôt ou tard, l’anciennement connue sous le nom de Twitter et Elon Musk allaient recevoir un avertissement juridique de la part d’une entreprise plus petite.

Et c’est justement ce qui s’est passé. Selon engadget, une entreprise basée en Floride nommée X Social Media vient de poursuivre en justice X Corp. pour violation présumée de la marque déposée. Comme nous l’avons dit au début, c’était une question de temps avant que cela n’arrive.

Une action en justice concernant une utilisation excessive de la lettre X

Twitter a cessé d’être Twitter en juillet pour devenir le caprice d’un milliardaire excentrique obsédé par la lettre X. En réalité, comme nous l’avons déjà mentionné à plusieurs reprises, son obsession pour cette lettre remonte à son époque chez PayPal.

Apparemment, le demandeur, X Social Media, offre depuis des années des services publicitaires sur les réseaux sociaux. La plainte ne concerne pas le fait que le logo de l’ancien Twitter soit similaire au leur, ou le fait qu’ils essaient de concurrencer déloyalement l’autre entreprise, mais plutôt le fait qu’il y ait un « usage excessif et emphatique de la lettre X ». Cela est clairement mentionné dans le texte de la plainte.

L’entreprise basée en Floride a également déclaré que la couverture médiatique que Elon Musk a obtenue en renommant Twitter a causé des pertes économiques et a nui à ses clients, qui ont pensé que X Corp. offrait les mêmes services publicitaires que le demandeur.

L’avocat du plaignant a accusé l’entreprise de Musk de déposer de multiples demandes de marques pour des services d’analyse des données commerciales, des services promotionnels, des services de conseil en entreprise, ainsi que des services d’études commerciales sur le marché et les consommateurs, qui sont comparables à ceux de l’entreprise demanderesse.

L’action en justice a été intentée après l’envoi d’une lettre de cessation et de renonciation à X Corp., qui aurait ignoré la lettre et aurait décidé de poursuivre. Si Elon Musk perd le procès, les conséquences pourraient être l’arrêt de son activité de commercialisation, d’offre, de vente ou de distribution de services portant la marque « X ». Le demandeur réclame également une indemnisation équivalente au triple de ses pertes ou des bénéfices du défendeur.

