Créez votre propre écran d’accueil personnalisé sur MIUI avec le tiroir d’applications : un bureau unique et sur mesure pour votre Xiaomi.

Si vous voulez être informé des choses les plus intéressantes de la journée, l’un des gestes les plus courants est de faire glisser votre doigt vers la droite sur l’écran de votre téléphone portable et d’ouvrir Google Discover, composé d’une sélection d’actualités que Google fait pour vous. Mais même s’il se base sur vos données de navigation, Google vous impose ce que vous devez voir.

Ne serait-il pas préférable de définir ce que vous souhaitez voir ? C’est possible, et cela s’appelle la Bóveda de Aplicaciones, un espace vide que vous remplissez vous-même avec les informations que vous souhaitez voir et qui vont au-delà des actualités sélectionnées.

MIUI et la bóveda de aplicaciones

Imaginez que vous ouvrez un espace vide sur l’écran de votre téléphone Xiaomi, POCO ou Redmi (n’importe quel téléphone compatible avec MIUI convient). Et maintenant, vous remplissez cet espace de défilement vertical infini avec des widgets MIUI de votre choix. Eh bien, c’est exactement ce qu’est la Bóveda de aplicaciones : un espace que MIUI vous donne et que vous remplissez comme vous le souhaitez avec le type d’informations que vous souhaitez voir.

Un widget ou gadget est une micro-application qui vous offre des informations visuelles sans avoir à entrer dans l’application elle-même. Et si votre téléphone est plein de quelque chose, ce sont des widgets utiles prêts à être activés et à entrer en action. Dans le cas de MIUI et de la bóveda de apps, vous pouvez placer le widget classique de météo, un tiroir en dessous avec les applications que vous utilisez le plus ; un autre widget pour compter le nombre de pas que vous faites lorsque vous sortez dans la rue, et enfin, un dernier widget qui vous montre quels sont les vidéos les plus virales de la journée. Vous choisissez les informations que vous voulez voir chaque fois que vous ouvrez la bóveda.

Comment ouvrir la bóveda de aplicaciones sur MIUI 14

Facile d’accès, si vous avez MIUI 14 – assurez-vous qu’il est à jour – vous aurez l’application installée. L’icône de la bóveda de aplicaciones ressemble à une carte de crédit dans un encadré vert. Si vous ne le trouvez pas, utilisez le moteur de recherche d’applications et il apparaîtra immédiatement. S’il ne s’affiche pas, vous pouvez la télécharger gratuitement depuis le Play Store Android.

Une fois que vous avez trouvé l’icône, ouvrez-la et la bóveda se chargera. Maintenant, il vous suffit de cliquer sur l’icône en haut à gauche avec trois carrés et le symbole ‘+’ et de commencer à ajouter des widgets pour la personnaliser selon vos préférences et créer votre propre page d’accueil.

