Mark Zuckerberg veut que tu paies 13 euros par mois pour utiliser Facebook et Instagram sans publicités

Meta veut éviter la nouvelle réglementation de l’Union européenne: Mark Zuckerberg croit que les utilisateurs seront prêts à payer jusqu’à 13 euros pour utiliser Facebook et Instagram sans publicité

Seriez-vous prêt à payer 13 euros pour utiliser Facebook et Instagram sans publicité ? Mark Zuckerberg le pense et il semble déjà avoir un modèle d’abonnement prêt pour ces réseaux sociaux. La raison derrière cette décision de la part de Meta est de tenter d’éviter les nouvelles règles de l’Union européenne en matière de protection des utilisateurs.

Mark Zuckerberg veut éviter à tout prix que l’Union européenne interdise à Meta l’utilisation de publicités personnalisées. L’idée est d’offrir aux utilisateurs une version payante et une version totalement gratuite, les utilisateurs préférant payer n’auront pas de publicités et, par conséquent, se conformeront aux exigences de l’Union européenne pour l’entreprise. La version gratuite, évidemment, continuerait d’afficher des publicités et, logiquement, de suivre les informations des utilisateurs.

Instagram et Facebook sans publicité : voici le plan de Mark Zuckerberg

Le prix de l’abonnement sans publicité varierait en fonction du nombre de comptes et du type d’appareil. Par exemple, un compte Facebook ou Instagram coûterait environ 10 euros par mois, tandis qu’un compte supplémentaire lié aurait un prix d’environ 6 euros par mois. Sur les appareils mobiles, le prix pour un seul compte augmenterait à environ 13 euros par mois en raison des frais facturés par les stores d’applications Apple et Google.

Meta espère mettre en œuvre ce plan dans les prochains mois pour les utilisateurs en Europe, selon le comuniqué. Cependant, la société a également déclaré qu’elle croit en des « services gratuits soutenus par des publicités personnalisées » et qu’elle explore des « options pour s’assurer de respecter les exigences réglementaires changeantes » dans la région.

Le principal avantage de l’abonnement sans publicité est que les utilisateurs pourraient profiter d’une expérience de navigation plus propre et fluide sur Instagram et Facebook, sans interruptions ni distractions. De plus, les utilisateurs auraient plus de contrôle sur leur vie privée, car ils n’auraient pas à accepter l’utilisation de leurs données à des fins publicitaires.

Le principal inconvénient est que le prix de l’abonnement pourrait être trop élevé pour de nombreux utilisateurs, en particulier s’ils ont plusieurs comptes ou appareils. De plus, les utilisateurs pourraient manquer certaines opportunités ou nouveautés liées à leurs intérêts, car les publicités personnalisées peuvent également servir de moyen de découvrir un contenu pertinent.

Il faudra encore beaucoup de temps pour voir si cela devient réalité. Cependant, il se peut que l’Union européenne ne soit pas convaincue par le plan que Meta a entre les mains. Il faudra attendre pour voir si cela devient réalité et surtout comment les utilisateurs s’adaptent à ce type de changement. Par ailleurs, bien sûr, pour voir le nombre de personnes prêtes à payer cet abonnement.

