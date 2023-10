MrBeast ne te donnera pas un iPhone 15 Pro : c’est une dangereuse arnaque qui utilise l’IA pour te tromper

Le propre youtuber a dû alerter sur une escroquerie propagée via TikTok utilisant sa voix et son image.

Le célèbre youtuber, MrBeast, avec l’iPhone 15 Pro

De plus en plus de personnes célèbres font l’expérience par elles-mêmes des dangers de l’intelligence artificielle. Récemment, nous avons parlé de la façon dont une entreprise d’assurance dentaire avait utilisé l’image et la voix de l’acteur Tom Hanks sans autorisation en exploitant les dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée à la génération de voix et d’images. Maintenant, c’est le youtuber avec le plus d’abonnés au monde, MrBeast, qui a dû alerter sur une escroquerie propagée via TikTok, qui utilise son image pour essayer de tromper les utilisateurs du réseau social.

Il l’a fait via son profil sur X, où il met en garde contre une vidéo propagée via TikTok, où l’on voit le youtuber lui-même promouvoir le plus grand tirage au sort de dispositifs iPhone 15 jamais vu jusqu’à présent. En réalité, il s’agit d’une escroquerie élaborée, créée dans le but d’attirer le plus grand nombre de personnes possible.

MrBeast, la dernière victime de la technologie Deepfake et des IAs de clonage vocal

La vidéo en question montre le propre youtuber expliquant les détails du tirage au sort. Tant la voix que les mouvements corporels de MrBeast semblent réalistes, mais on peut trouver quelques détails qui révèlent qu’il s’agit d’une escroquerie, comme le ton de voix plat ou quelques incohérences dans les mouvements de la bouche.

Dans sa publication sur X, le youtuber pose la question de savoir si les principales plateformes et réseaux sociaux sont prêts à faire face à l’augmentation de ce type de techniques frauduleuses. À cet égard, des réseaux tels que TikTok disposent déjà de méthodes pour informer l’utilisateur lorsqu’un contenu a été généré en utilisant des techniques d’IA.

Lots of people are getting this deepfake scam ad of me… are social media platforms ready to handle the rise of AI deepfakes? This is a serious problem pic.twitter.com/llkhxswQSw — MrBeast (@MrBeast) Octobre 3, 2023

Quoi qu’il en soit, jusqu’à ce que les plateformes parviennent à mettre en place des mesures plus restrictives à cet égard, il est recommandé aux utilisateurs de faire preuve de prudence et de ne pas croire tout ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux, aussi réaliste que puisse sembler le contenu. Si cela semble trop beau pour être vrai, cela ne l’est probablement pas.



