Le prix de l’iPhone 13 Pro Max chute sur Amazon grâce à cette incroyable offre

L’iPhone 13 Pro Max, un iPhone avec les dernières technologies, a un prix avantageux sur Amazon.

L’iPhone 13 Pro Max est fortement remisé sur Amazon

Aujourd’hui, l’iPhone 13 Pro Max reste un appareil très performant qui n’a rien à envier aux autres modèles. Cet iPhone possède un design avec des bords carrés, un excellent écran grâce à ses 120 Hz, une encoche réduite et un processeur A15 Bionic qui vous permettra d’en profiter pendant de nombreuses années.

Et vous pourriez obtenir cet incroyable iPhone 13 Pro Max de 128 Go de stockage pour seulement 859 euros. La seule condition est qu’il s’agit d’un produit reconditionné, mais il est en excellent état, comme neuf. Les experts d’Amazon se sont assurés de cela.

Vaut-il la peine d’acheter un iPhone 13 Pro Max en 2023?

Oui, cela vaut la peine. Et la principale raison est que ses spécifications sont très similaires à celles de l’iPhone 14 Pro Max et même à celles de l’iPhone 15 Pro Max qui vient d’être lancé sur le marché. Cela signifie que vous obtiendrez un excellent iPhone, qui n’a rien à envier aux derniers modèles, pour seulement 859 euros.

L’un des points forts de cet iPhone 13 Pro Max est son écran Super Retina XDR OLED de 6,7 pouces, le premier à intégrer la technologie ProMotion d’Apple, c’est-à-dire un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Cela permettra à la batterie d’être plus efficace en s’adaptant à chaque situation.

D’autre part, l’iPhone 13 Pro Max est équipé d’un processeur A15 Bionic, le même que celui des iPhone 14. Cela signifie que vous aurez un iPhone mis à jour vers la dernière version du système d’exploitation pendant de nombreuses années et que vous pourrez bien sûr profiter d’iOS 17 et de fonctionnalités telles que les widgets interactifs.

Son système photographique se distingue également grâce à son triple objectif arrière (12 + 12 + 12 Mp) avec la possibilité de prendre des photos de très près grâce à son mode macro, qui a également été introduit avec cet iPhone. D’autre part, il possède un appareil photo avant de 12 Mp, mais vous savez déjà que chez Apple, les chiffres ne sont pas tout.

➡️ Voir l’offre iPhone 13 Pro Max

Enfin, il convient de mentionner que l’iPhone 13 Pro Max dispose de fonctionnalités telles qu’une double SIM, Face ID, une résistance à l’eau IP68 jusqu’à 30 minutes à 6 mètres, MagSafe et Ceramic Shield. Tout cela pour seulement 859 euros. Un excellent prix pour un excellent iPhone avec les dernières technologies.

➡️ Incroyable : Ces écouteurs Xiaomi sans fil sont à moins de 17€ !

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques figurant dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez le canal de bons plans de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :