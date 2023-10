Un métal capable de s’autoréparer: pourrait être l’avenir des smartphones et des objets connectés

Cette technologie découverte à l’Université de Singapour pourrait avoir un avenir très prometteur.

La technologie mobile pourrait tirer parti de ce matériau capable de se réparer lui-même

Le principal problème rencontré par les dispositifs wearables est qu’ils dépendent de conducteurs qui ne peuvent pas être suffisamment pliés pour ne pas se casser dans des situations de stress maximal pour les produits que nous portons sur nos poignets ou nos oreilles. C’est un problème qui affecte à la fois l’Apple Watch, la Samsung Galaxy Watch et pratiquement tous les terminaux existants aujourd’hui. La technologie est ce qu’elle est, et donc les wearables offrent les solutions possibles jusqu’où la technologie nous mène.

Mais que se passerait-il s’il existait des conducteurs liquides ou capables de se réparer eux-mêmes ? Les wearables pourraient connaître une véritable révolution de cette manière, jusqu’à un point vraiment surprenant. Il semble qu’une équipe de l’Université de Singapour y soit parvenue, nous allons donc voir ce dont ils ont été capables dans leurs laboratoires de pointe.

Le conducteur liquide autoréparable

Techxplore a rapporté le développement de l’Université nationale de Singapour (NUS). Il s’agit d’un matériau extrêmement flexible et doté de capacités d’autoréparation. Cela en réalité un choix idéal pour tout circuit électronique extensible, des wearables aux foldables.

Ces circuits sont généralement rigides, ce qui les rend facilement pliables et cassants. Cependant, cette technologie appelée Conductor Bicapa Líquido-Sólido ou BiLiSC (en anglais) peut s’étirer jusqu’à 22 fois sa taille d’origine sans perdre en efficacité, ce qui améliore les opportunités offertes par la gamme de technologies portables.

Mais il n’est pas seulement utile pour les wearables, il semble également très prometteur pour les futurs téléphones mobiles pouvant être enroulés ou des technologies similaires. Selon Lim Chwee Teck, l’un des développeurs, la clé est la suivante :

Nous avons développé cette technologie pour répondre au besoin de circuits performants et fonctionnels, mais aussi incassables pour la prochaine génération. [Le BiLiSC] permet à ces appareils de résister à de grandes déformations et même de s’autorégénérer pour garantir l’intégrité électronique.

C’est pourquoi ses applications sont très intéressantes pour les technologies appliquées à la santé et pas seulement pour les utilisateurs courants. En fin de compte, il est parfait pour les objets qui doivent épouser la forme du corps. De plus, il est conçu pour offrir des performances vraiment élevées, ce qui le rend multifonctionnel et lui permet de s’attaquer à de nombreux domaines différents dans le domaine des connaissances technologiques.

En général, il s’agit d’une excellente nouvelle, car c’est ce qui manque aux technologies les plus innovantes pour obtenir des applications plus concrètes et adaptées à notre corps. Ce serait l’une des dernières barrières à franchir pour les dispositifs intelligents.

