Un ancien employé de Google pense avoir trouvé un moyen de rendre l’édition de texte plus facile depuis un téléphone portable

Eloquent est le projet d’un ancien designer de Google visant à faciliter l’édition de texte sur mobile.

Modifiez-vous un texte ou le supprimez-vous directement et le réécrivez-vous?

Combien de fois avez-vous voulu sélectionner un mot dans un texte et votre téléphone a sélectionné un autre mot ou a effectué une action que vous ne souhaitiez pas? Ce n’est pas un gros problème, mais c’est assez ennuyeux et courant, peu importe que vous utilisiez l’un des meilleurs claviers pour votre téléphone. Pour y remédier, un ancien designer de Google a développé un éditeur de texte pour les téléphones mobiles.

Une façon plus pratique d’éditer du texte sur votre téléphone portable

Eloquent est un éditeur pour Android et iPhone en cours de développement par Scott Jenson, qui a travaillé chez Google en tant que designer. Il souhaite changer la façon dont vous utilisez le clavier de votre appareil. Les actions les plus basiques mais ennuyeuses telles que couper, coller ou sélectionner un mot seront plus simples. De nombreuses personnes préfèrent supprimer et réécrire une phrase plutôt que de l’éditer, ce que ce projet vise à résoudre.

L’ancien designer de Google a publié un article sur son blog dans lequel il explique ce qui l’a motivé à le créer et comment il fonctionnera. Il l’a partagé via Mastodon, le réseau social qui veut rivaliser avec Twitter. Dans son blog, il explique que les smartphones ont copié la façon d’écrire et d’interagir avec un texte des ordinateurs, mais que ce transfert de fonctionnalités n’est pas idéal, car sur un ordinateur, nous avons un curseur et un clavier, ainsi que des raccourcis pour copier ou coller des extraits, mais pas sur le téléphone portable.

Sa solution, Eloquent, ne se concentre pas sur l’écriture, mais sur l’édition de celle-ci. Grâce à différentes modifications par rapport à l’éditeur actuel pour les téléphones mobiles, il vous permettra de sélectionner plus facilement des mots et de les copier, les coller ou les couper. Ce projet a commencé en 2021, année où une démonstration a été mise en ligne sur YouTube.

Comme nous pouvons le voir dans cette vidéo, il incorporera 3 changements clés:

Visibilité : Le texte sera toujours visible. Vous pouvez appuyer sur les différents mots en faisant glisser votre doigt pour les afficher en plus grand, sans jamais les masquer.

: Le texte sera toujours visible. Vous pouvez appuyer sur les différents mots en faisant glisser votre doigt pour les afficher en plus grand, sans jamais les masquer. Sélection : Si vous souhaitez sélectionner un mot, il vous suffit de placer votre doigt pour zoomer, puis de presser le mot. Cela est beaucoup plus simple que de sélectionner un texte en double tapotant, comme c’est le cas dans la plupart des éditeurs. Si vous souhaitez sélectionner des phrases ou des fragments, faites glisser votre doigt après avoir sélectionné un mot pour les sélectionner.

: Si vous souhaitez sélectionner un mot, il vous suffit de placer votre doigt pour zoomer, puis de presser le mot. Cela est beaucoup plus simple que de sélectionner un texte en double tapotant, comme c’est le cas dans la plupart des éditeurs. Si vous souhaitez sélectionner des phrases ou des fragments, faites glisser votre doigt après avoir sélectionné un mot pour les sélectionner. Menu : Copier, couper ou coller des images sera plus simple. Actuellement, lorsque vous sélectionnez un mot ou un fragment de texte, un menu apparaît qui masque une partie fixe de celui-ci. Le système de Jenson propose qu’un menu apparaisse, mais que vous puissiez le déplacer ou le masquer. Il s’ouvrira en sélectionnant un mot ou une phrase, puis en appuyant à nouveau dessus. En le faisant, les options d’édition s’afficheront.

Scott Jenson ne révèle pas dans l’article ni sur Mastodon la phase de développement à laquelle se trouve Eloquent, ni quand il arrivera sur Android ou iPhone. Nous devrons attendre qu’il mette à jour les informations à ce sujet, et encore plus longtemps pour qu’il soit intégré à nos téléphones mobiles.

