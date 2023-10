iOS 17.1 aura une nouveauté qui améliorera la personnalisation de l’écran de verrouillage de l’iPhone

Les albums pourront être utilisés comme filtres dans la fonctionnalité de Photos Aléatoires.

Photos Aléatoires s’améliorera sur iOS 17.1

iOS 17.1 Beta 1 a été lancé la semaine dernière avec de nouvelles fonctionnalités sur Apple Music, telles que la possibilité de marquer nos chansons préférées et la personnalisation des couvertures de playlist, ainsi que d’autres nouveautés telles que les transferts AirDrop via Internet, NameDrop sur l’Apple Watch ou une nouvelle activité en direct pour le flash des iPhone 14 et 15.

Mais en plus de toutes ces nouveautés, une autre s’ajoutera. Récemment, il a été découvert qu’iOS 17.1 apportera une amélioration sur l’écran de verrouillage de l’iPhone, plus précisément lors de sa personnalisation, puisque lorsque nous utilisons l’option Photos Aléatoires, nous aurons la possibilité de filtrer par un album spécifique.

Photos Aléatoires s’améliorera sur iOS 17.1: possibilité de filtrer par un album

Photos Aléatoires est une fonctionnalité arrivée sur iOS 16 qui nous permet de changer le fond d’écran de notre iPhone en fonction de plusieurs variables : quotidiennement, toutes les heures, lors de l’allumage de l’écran ou en touchant l’écran.

Lorsque vous configurez cette fonctionnalité, le système vous propose plusieurs options lors du choix des photos : elles peuvent être des photos d’animaux de compagnie, de personnes, de nature, fréquentes, ou il est également possible de les choisir manuellement.

Une fois la condition et les photos choisies, notre iPhone changera de fond d’écran à chaque fois que la condition sera remplie. Ce qui sera différent sur iOS 17.1, c’est qu’il sera possible de choisir un album d’où proviendront toutes les photos qui seront affichées.

Le système analysera le contenu de l’album pour trouver les images les plus appropriées, comme les portraits, afin de créer l’effet de profondeur des sujets sur l’heure. Ce nouveau filtre facilitera grandement le choix des photos que nous souhaitons voir car nos choix seront affichés sans avoir besoin de les sélectionner une par une.

Comment faire en sorte que notre iPhone change automatiquement de fond d’écran grâce à Photos Aléatoires

Après avoir expliqué le nouveau filtre dont bénéficieront les photos aléatoires, il est également nécessaire de savoir comment les configurer. Voici les étapes à suivre :

Verrouillez votre iPhone s’il ne l’était pas dans ce mode. Maintenez votre doigt enfoncé sur l’écran jusqu’à ce que le menu d’édition des écrans de verrouillage apparaisse. Faites glisser vers la gauche jusqu’à voir l’option de créer un nouvel écran de verrouillage. Appuyez sur le bouton + pour créer un nouvel écran de verrouillage. Dans l’interface qui s’affiche, sélectionnez l’option Photos Aléatoires. Choisissez entre la nature, les personnes, les animaux de compagnie, l’album (si vous êtes sous iOS 17.1) ou choisissez manuellement. Ensuite, sélectionnez la fréquence. Configurez votre écran de verrouillage avec les widgets et la source de l’heure souhaitée. Appuyez sur les trois points situés en bas à droite et choisissez la fréquence souhaitée si vous ne l’avez pas déjà fait à l’étape où vous avez sélectionné les photos à afficher.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :