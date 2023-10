Tu téléphone portable Xiaomi peut mesurer ton rythme cardiaque et le faire est très simple

Il est impossible de ne pas regarder en arrière et de s’étonner de l’évolution des téléphones mobiles. Il y a 20 ans, Nokia régnait, et ils ne servaient qu’à appeler et envoyer des SMs. Il y a 16 ans, ils sont devenus smart. Et aujourd’hui, ils sont capables de gérer tous les aspects de votre vie, y compris votre santé.

Saviez-vous que votre smartphone Xiaomi, POCO et Redmi est capable de mesurer votre pouls cardiaque et votre fréquence cardiaque ? Oui, c’est l’une de ces fonctionnalités « cachées » dans MIUI 14 et il faut savoir où la trouver. Et nous allons vous dire comment faire.

Votre Xiaomi peut mesurer votre pouls cardiaque

Avec MIUI 15 sur le point de sortir, nous trouvons encore des nouveautés dans MIUI 14. Et l’une d’elles est la possibilité de mesurer le nombre de battements par minute que votre cœur a à ce moment-là. Une fonctionnalité qui, il convient de le souligner, n’est pas disponible sur tous les modèles Xiaomi, seulement sur ceux qui ont le capteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Si le vôtre a le capteur biométrique à l’arrière ou sur le bouton d’alimentation latéral, cette fonction ne sera pas disponible. Pour l’utiliser, procédez comme suit :

Ouvrez les Paramètres sur votre téléphone, soit en faisant glisser votre doigt vers le haut pour ouvrir le tiroir des applications – l’icône Paramètres est généralement la première à apparaître -, soit en le faisant glisser vers le bas sur le côté droit pour afficher le menu des outils – l’icône Paramètres apparaît en haut à droite. Faites défiler et recherchez la section Paramètres supplémentaires Dans cette section, vous pouvez ajuster et activer/désactiver de nombreuses options, comme augmenter la RAM, utiliser le téléphone en mode à une main ou enregistrer l’écran comme nous vous l’expliquions hier. Celle qui nous intéresse s’appelle Rythme cardiaque Lorsque vous l’ouvrez, l’écran deviendra noir et un énorme icône de cœur apparaîtra au milieu. Placez votre doigt sur l’icône. Un compte à rebours commencera. Vous devrez le maintenir enfoncé jusqu’à ce que MIUI 14 vous dise de le retirer. L’écran des résultats s’ouvrira, qui vous indiquera le nombre de battements par minute de votre cœur.

Comment le téléphone peut-il mesurer ce paramètre ? Selon MIUI, « le sang n’est pas complètement opaque ; donc, la lumière peut passer à travers. À chaque battement, le sang coule à travers vos doigts, bloquant plus de lumière qu’entre vos battements. La lumière vive dans la zone du capteur d’empreintes digitales sous l’écran nous permet de surveiller les changements dans votre flux sanguin, en analysant les modèles et en les convertissant en mesures de la fréquence cardiaque ».



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :