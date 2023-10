De 549 à 300 euros : cette gamme moyenne-premium déchire son prix et est un franc succès

Écran de qualité, bonnes performances, bonne caméra principale et charge rapide de 80W sur ce téléphone portable qui peut être à toi pour seulement 300 euros, c’est une affaire.

Pour seulement 300 euros, tu peux obtenir un smartphone d’excellente qualité, comme nous l’avons constaté dans notre analyse // Image : AndroAall.

Peut-être que tu ne connaissais pas son existence, mais le OPPO Reno8 5G mérite toute ton attention en protagonisant l’une des offres les plus spectaculaires du jour. Ce téléphone portable de milieu de gamme premium est une véritable réussite en faisant chuter son prix sur AliExpress Store, où tu peux l’acheter pour seulement 300 euros sans avoir besoin d’appliquer de réduction supplémentaire. Attention, son prix de vente recommandé est de 549 euros, donc tu peux voir que la baisse de prix est abyssale.

Sur Netcost-security.fr, nous avons analysé ce OPPO Reno8 5G, nous savons donc la grande qualité qu’il t’offrira si tu l’utilises comme téléphone portable personnel. Nous t’assurons qu’il a un design très original, un écran de bonne qualité, de bonnes performances, une bonne caméra principale et une impressionnante charge rapide de 80W. C’est l’achat parfait car tu profiteras de tout cela au quotidien et, de plus, tu économises la somme spectaculaire de 250 euros.

Ce OPPO Reno8 5G est également en vente sur Amazon, mais là-bas il ne descend pas en dessous de 549 euros. Par conséquent, l’achat sur AliExpress Store est bien plus rentable pour toi. Comme il s’agit de la version Plaza, tu n’auras pas à payer de frais d’expédition et tu recevras le téléphone portable chez toi en seulement 3 jours.

OPPO Reno8 5G

OPPO Reno8 5G, un excellent achat pour 300 euros

Les semaines que nous avons passées à utiliser le OPPO Reno8 5G nous ont permis de découvrir qu’il a de nombreux aspects qui en valent la peine. Le premier d’entre eux est son design, qui est très original grâce à l’esthétique de son module de caméras arrière. Il est également important de noter qu’il a une épaisseur de 7,6 millimètres et un poids de 179 grammes, tu remarqueras donc qu’il est particulièrement fin et léger.

Son avant est occupé par un écran de très bonne qualité, tu pourras parfaitement voir tout type de contenu. Plus précisément, il incorpore un écran AMOLED de 6,43 pouces, une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Selon nos tests, l’écran obtient de bonnes notes dans tous les aspects : netteté, couleurs, angles de vision, luminosité, fluidité… Il est également équipé d’un lecteur d’empreintes digitales rapide et précis, nous ne pouvons donc pas demander plus.

Les performances du OPPO Reno8 5G sont également excellentes, se rapprochant même des comportements des smartphones haut de gamme. Le processeur responsable est le MediaTek Dimensity 1300, qui déploie toute sa puissance pour naviguer sur les réseaux sociaux, jouer, éditer des images et, en général, effectuer n’importe quelle tâche. Comme nous le voyons dans son nom, il s’agit également de l’un des téléphones OPPO avec 5G, un autre aspect clé en faveur de son achat.

Avec ce OPPO Reno 8 5G, tu disposeras de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne, plus qu’assez d’espace pour sauvegarder tes fichiers. La qualité de sa caméra principale de 50 mégapixels est également essentielle, avec laquelle tu pourras prendre des photos nettes et de très bonne qualité. L’expérience est également agréable avec la caméra frontale de 32 mégapixels, avec laquelle tu pourras prendre des selfies nets et avec une interprétation correcte des couleurs.

OPPO Reno8 5G

L’achat du OPPO Reno8 5G vaut également la peine pour le comportement de sa batterie de 4 500 mAh. Dans l’analyse, nous avons pu vérifier qu’elle tient facilement toute la journée d’utilisation, même avec une utilisation intense. D’autre part, la charge rapide de 80W est également impressionnante, avec laquelle tu rechargeras le téléphone portable complètement en seulement une demi-heure. Si tu te retrouves avec le téléphone sans batterie juste avant de quitter la maison, tu n’auras besoin que de quelques minutes pour le ramener à la vie.

Toutes ces raisons font que nous trouvons incroyable cette affaire d’acheter le OPPO Reno8 5G pour seulement 300 euros sur AliExpress Store. Tu économises 250 euros sur ton achat et, en plus, tu obtiens un excellent téléphone portable sous tous les aspects.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services pouvant intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette publication, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoins la chaîne de bonnes affaires de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :