10 euros par mois pour arrêter de voir des publicités sur Instagram : Meta mise sur l’abonnement payant en Europe

Instagram et Facebook pourraient proposer une version sans publicité en Europe moyennant un abonnement.

Le logo d’Instagram, le réseau social d’images et de vidéos le plus utilisé au monde

Instagram et Facebook pourraient être sur le point de changer pour toujours en Europe. Selon un récent rapport publié par The Wall Street Journal, Meta, la société mère des deux entreprises, envisagerait d’offrir aux utilisateurs de l’Union européenne la possibilité de supprimer les publicités qui apparaissent sur les deux réseaux sociaux, moyennant un abonnement payant.

La proposition aurait déjà été présentée aux organismes de réglementation de l’Union européenne, et en cas de réussite, les utilisateurs auront le choix entre ne plus voir de publicités sur Instagram et Facebook, ou continuer de voir des publicités en échange de pouvoir utiliser les deux plateformes gratuitement.

Vous pourrez vous débarrasser des publicités d’Instagram et de Facebook… moyennant un paiement

D’après le rapport, Meta a proposé un paiement mensuel de 10 euros pour supprimer les publicités d’Instagram ou de Facebook sur leur version web, auxquels il faudrait ajouter 6 euros supplémentaires pour chaque compte lié.

Cependant, si vous voulez supprimer les publicités de l’application mobile d’Instagram et de Facebook, le coût augmenterait à 13 euros par mois, en raison des commissions que Google et Apple prennent pour chaque achat effectué sur Android et iOS, respectivement.

Maintenant, la balle est dans le camp des organismes de régulation, qui devront approuver l’initiative avant que Meta puisse la lancer en Europe.

En ce qui concerne les autres pays, il semble peu probable que Meta ait l’intention d’étendre la disponibilité de cette initiative à d’autres régions du monde, car la mesure vise principalement à répondre aux exigences de l’Union européenne en matière de confidentialité.

Curieusement, cette nouvelle fait surface seulement quelques heures après que TikTok a annoncé son intention de lancer un service d’abonnement permettant de supprimer les publicités du réseau social moyennant un paiement mensuel de 5 euros. Dans le cas du réseau social chinois, toutefois, il est prévu que le service d’abonnement soit disponible dans un plus grand nombre de régions à l’échelle mondiale.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :