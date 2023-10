Samsung pourrait lancer son service de jeux en streaming dès cette semaine.

Selon le Korea Economic Daily, Samsung présentera sa propre plateforme de jeux en streaming pour appareils mobiles lors de la ‘Samsung Developer Conference 2023’ qui aura lieu à San Francisco le 5 octobre prochain.

Call of Duty: Mobile sur un Samsung Galaxy Z Fold5 /Photographie: David Freire

Après la disparition de Google Stadia, les deux grandes plateformes de jeux en streaming sont Xbox Game Pass et NVIDIA GeForce NOW, mais nous voyons également d’autres entreprises qui n’ont rien à voir avec les jeux vidéo, comme Netflix, qui lancent leur propre service de jeux en streaming. En réalité, la plateforme de Netflix est déjà disponible pour certains utilisateurs au Canada et au Royaume-Unis depuis la mi-août.

À cet égard, une fuite récente partagée par The Verge affirme que Samsung pourrait lancer cette même semaine son propre service de jeux en streaming pour les smartphones et tablettes Galaxy.

Voici tout ce que nous savons sur la plateforme de jeux « Galaxy Cloud »

Un récent rapport du Korea Economic Daily indique que le géant coréen prévoit d’annoncer sa propre plateforme de jeux en streaming, baptisée « Galaxy Cloud », lors de la ‘Samsung Developer Conference 2023’ qui se tiendra à San Francisco le 5 octobre prochain.

Selon le média cité, ce service de jeux en streaming de Samsung sera exclusivement destiné aux smartphones et tablettes de la marque et une version bêta en est déjà testée aux États-Unis et au Canada avec de très bonnes réactions de la part des utilisateurs.

Le géant coréen a confirmé qu’il ne facturera aucun abonnement pour cette plateforme de jeux en streaming, car les utilisateurs ne paieront que pour les jeux auxquels ils veulent jouer et pour profiter d’autres services de streaming de jeux vidéo tels que NVIDIA GeForce NOW.

Ainsi, si vous possédez un smartphone ou une tablette Samsung, vous pourrez profiter d’un grand nombre de jeux mobiles gratuits et payants et dans le cas de ces derniers, vous économiserez la commission prélevée par le Google Play Store et l’App Store.

Selon ce communiqué, Samsung a décidé de lancer sa propre plateforme de jeux mobiles pour atténuer la perte de revenus résultant de la baisse des ventes d’appareils mobiles, qui diminueront de 6 % par rapport à l’année précédente selon les analystes de Counterpoint Research.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :