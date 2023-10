Le nouveau climatiseur de Xiaomi fait un carton : il refroidit ou chauffe la maison en quelques secondes à un prix scandaleux

Ce nouvel air conditionné a une puissance bestiale à un prix très intéressant.

Il s’agit d’une climatisation par conduits

Xiaomi a conquis toutes les gammes du secteur de la température et de la climatisation des pièces. Nous trouvons dans sa vaste gamme des climatiseurs portables, ainsi que des mini climatiseurs qui peuvent rapidement résoudre les problèmes de chaleur que nous pouvons rencontrer à la maison. Cependant, il a maintenant lancé ce qui est jusqu’à présent le joyau de la couronne. Il s’agit du Xiaomi Mijia 3HP, un climatiseur avancé par conduits qui a attiré beaucoup d’attention.

Xiaomi Mijia 3HP

Le Xiaomi Mijia 3HP est un climatiseur par conduits de la marque asiatique. Comme son nom l’indique, ce sont des climatiseurs qui circulent dans notre maison à partir d’un appareil central et distribuent l’air froid ou chaud à travers les différents conduits installés dans la maison grâce à des travaux. Ils sont généralement les climatiseurs que nous voyons dans les centres commerciaux ou dans les grands locaux, car ce sont les plus efficaces pour refroidir ou chauffer rapidement.

Celui-ci en particulier, a une série de fonctions très intéressantes pour un prix si abordable que cela semble surprenant. Le premier d’entre eux et peut-être le plus important est qu’il a un système de nettoyage automatique pour éliminer les dangereuses bactéries qui ont tendance à s’accumuler dans les climatiseurs. Bien que cela puisse sembler peu important, nombre de ces bactéries peuvent compromettre gravement notre santé et ont tendance à se loger dans ce type de climatiseurs, c’est donc une excellente nouvelle.

D’autre part, nous trouvons sa grande capacité de refroidissement. One Piece de taille standard peut en effet être refroidie en 40 secondes et chauffée en seulement 80 secondes. Cela montre non seulement la puissance de refroidissement, mais aussi la capacité de maintenir notre maison chaude en hiver lorsque le froid est intense. De plus, cela est renforcé par les sept niveaux dont il dispose et que nous pouvons régler à l’aide d’une télécommande ou d’un téléphone portable grâce à l’écosystème de Xiaomi et à son Internet des objets.

Pour récapituler :

Il est capable de refroidir une pièce en seulement 40 secondes et de la chauffer en 80 secondes.

Il possède un système de nettoyage automatique des filtres pour éliminer les bactéries qui peuvent se loger dans ce type de climatiseurs.

Il dispose d’une télécommande pour contrôler les 7 vitesses du moteur.

Il est connecté au reste de l’écosystème de Xiaomi.

Il est énergétiquement efficace pour ne pas consommer plus que nécessaire.

En tout cas, le problème principal de ce type d’articles Xiaomi est généralement la disponibilité, nous allons donc voir si cela se répète ici.

Prix et disponibilité du nouveau climatiseur Xiaomi

Malheureusement, le climatiseur Xiaomi n’est pas disponible dans notre pays, mais lorsqu’il pourra être importé, il est possible que nous ayons affaire à un appareil à un prix très intéressant. En ce moment, il est en précommande pour environ 5 999 yuans (795 euros), un prix absolument dévastateur par rapport à ce à quoi nous sommes habitués en matière de climatiseurs à conduit. Cependant, son prix final sera de 6 999 yuans, ce qui équivaut à environ 957 euros lors de la conversion en monnaie européenne.

Ce type de climatiseurs se trouve généralement bien au-dessus de ce prix, sans oublier qu’il est nécessaire de faire des travaux pour l’installer dans nos salons. Cependant, ce sont généralement les climatiseurs les plus puissants, qui fonctionnent le mieux et qui refroidissent ou chauffent la maison le plus rapidement.

Évidemment, le transport depuis la Chine, les droits de douane et autres frais supplémentaires rendront le produit un peu plus cher une fois arrivé en France. Cependant, il pourrait encore être économique.

