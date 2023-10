Le roi des téléphones pas cher avec 256 Go et un écran à 120 Hz s’effondre comme jamais

Il s’agit du téléphone 5G le moins cher que vous puissiez trouver aujourd’hui, avec un matériel aussi performant.

Le Redmi Note 12 5G est un excellent terminal né en mars 2023 avec une batterie pour deux jours complets d’utilisation réelle.

Avez-vous besoin d’un téléphone de secours lorsque vous vendez votre téléphone principal? Ou bien avez-vous besoin d’acheter un téléphone pour une personne âgée sans limites de mémoire ni de connectivité, et qui peut offrir des performances appropriées pour tout ce qu’elle fait avec lui? Le Redmi Note 12 5G est l’un des téléphones les moins chers du catalogue de téléphones Redmi, et il offre de meilleures performances.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir sa version haut de gamme avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour seulement 369,99 239 euros sur Amazon. Sur le site officiel, seul le modèle 4/128 Go est vendu à 279,99 euros, vous auriez ainsi une version exclusive à un prix imbattable. C’est une très bonne occasion d’obtenir un téléphone avec l’un des processeurs les plus récents de Qualcomm, un écran fluide et lumineux, et une connectivité 5G.

Xiaomi Redmi Note 12 5G (8/256 GB)

Achetez le meilleur Xiaomi pas cher du moment à un prix historique

Tout d’abord, nous remarquons son aspect physique. Il est vrai qu’il suit la ligne du reste de la famille Redmi Note 12 de cette année, mais il est légèrement plus mince avec seulement 8,0 mm d’épaisseur et un poids de 188 grammes. Son corps est en plastique, mais il est très robuste et bien construit.

L’avant est occupé par un écran Amoled de 6,67″ avec une résolution Full HD+. Vous pourrez regarder des vidéos à un bon taux d’images par seconde et vous remarquerez un fonctionnement très fluide car le panneau prend en charge jusqu’à 120 Hz de rafraîchissement avec une luminosité maximale de 1200 nits. Il est protégé par le verre Gorilla Glass 3 et son verre est courbé sur les bords.

Il dispose à l’intérieur d’un des processeurs les plus récents de Qualcomm pour l’entrée de gamme Android, le Snapdragon 4 Gen 1. Il s’agit d’un processeur octa-core de 6 nm qui atteint une vitesse de 2 GHz. Cette unité est la plus complète car elle est livrée avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de mémoire interne UFS 2.2 extensible avec son slot pour cartes microSD.

Sa batterie de 5000 mAh est championne car elle nous offre 2 jours complets d’utilisation sans regarder le pourcentage ou s’inquiéter du chargeur. Ce modèle prend en charge une charge rapide de 33W. En termes de connectivité, il a tout : 5G, NFC, prise pour les écouteurs, infrarouge, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS et double SIM.

D’autre part, en ce qui concerne la partie photo, nous trouvons un triple appareil photo arrière composé d’un capteur Samsung de 48 MP f/1.8, d’un objectif grand angle Omnivision de 8 MP et d’une lentille macro pour les photos de près. Vous pourrez enregistrer des vidéos en 1080p à 60 ips et au ralenti à 120 ips. Son objectif frontal de 13 MP offre un bonus pour les selfies de groupe.

Xiaomi Redmi Note 12 5G (8/256 GB)

Si vous voulez économiser un peu, il existe également la version 6/128 Go qui coûte 200,99 euros sur AliExpress Store, elle est moins limitée en termes de mémoire interne, mais vous économisez environ 39 euros. Dans l’offre d’Amazon, vous devez vous contenter de la couleur bleue.

Cet article suggère de manière objective et indépendante des produits et services qui peuvent intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr perçoit une commission. Rejoignez la chaîne des offres de NETCOST pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

