Voici les jeux qui quitteront Xbox Game Pass ce mois-ci d’octobre

Dans quelques jours, ce seront 6 jeux qui quitteront Xbox Game Pass ce mois-ci d’octobre.

Voici les 6 jeux qui quittent Xbox Game Pass en octobre

Aujourd’hui, il est difficile de trouver quelqu’un qui n’a pas essayé, au moins, l’un des principaux services d’abonnement dans le monde des jeux vidéo. Parmi ceux-ci, bien sûr, les services de Sony et Microsoft se démarquent, c’est-à-dire PlayStation Plus et Xbox Game Pass, ce dernier étant le protagoniste du post que nous vous apportons maintenant, non pas parce qu’il a annoncé les ajouts pour le début du mois d’octobre, mais plutôt pour tout le contraire.

Exactement, Microsoft a déjà révélé l’identité des jeux qui quitteront Xbox Game Pass ce mois-ci pour céder la place aux prochaines arrivées au service de Redmond. À propos des titres qui arriveront sur Game Pass, sur consoles et PC, ce mois d’octobre, nous n’avons aucune information, donc nous devrons attendre l’annonce de ces ajouts, et pendant ce temps, nous pouvons essayer, si nous ne l’avons pas déjà fait, certaines des propositions qui ont déjà été confirmées pour quitter le catalogue dudit service d’abonnement Xbox.

6 jeux quitteront Xbox Game Pass en octobre

Jeux quittant Game Pass le 16 octobre : -Turnip Boy Commits Tax Evasion

-The Legend of Tianding

-Trek to Yomi

-Eville

-Shenzhen I/O

-Overwhelm pic.twitter.com/qyxG2Xp0MU — Wario64 (@Wario64) 2 octobre 2023

Comme l’utilisateur X (auparavant Twitter) Wario64 l’a partagé, ce sont 6 jeux vidéo qui quitteront Xbox Game Pass en octobre, plus précisément le 16 de ce mois. Parmi tous les jeux qui partent de Game Pass ce mois-ci, il y en a un qui se démarque des autres, bien que nous ne parlions pas non plus d’un titre triple A précisément. Quoi qu’il en soit, la proposition en question est Trek to Yomi, un jeu d’action inspiré du cinéma de samouraïs développé par Flying Wild Hog et qui se distingue principalement par son esthétique en noir et blanc. Ceci étant dit, voyons maintenant les 6 jeux qui quitteront Xbox Game Pass en ce dixième mois de l’année :

Turnip Boy Commits Tax Evasion

The Legend of Tianding

Trek to Yomi

Eville

Shenzhen I/O

Overwhelm

Maintenant que nous avons révélé les 6 jeux qui quitteront Xbox Game Pass le 16 octobre, il ne nous reste plus qu’à attendre l’annonce des nouvelles incorporations au service de Redmond, que ce soit sur consoles, sur PC et ceux qui seront compatibles avec le jeu en cloud de l’entreprise, ce qui ne devrait pas tarder.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :